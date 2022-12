Maudit Mot Dit

Dans Maudit Mot Dit, tout se déroule autour d’une petite boîte que l’on se passe de joueur en joueur. À votre tour, ouvrez-la précautionneusement et choisissez de faire deviner à vos adversaires l’un des deux mots proposés. Sous ceux-ci se trouve un chiffre, allant de 1 à 5, indiquant le nombre d’indices imposés, que vous devrez respecter scrupuleusement afin de marquer des points. Pour réussir, il vous faudra atteindre un subtil équilibre, car si le mot n’est pas trouvé ou est découvert avant que n’ayez révélé tous vos indices, les points vous fileront sous le nez ! Un jeu d’ambiance et de déduction à la finesse d’esprit exquise, à déguster en entrée, en plat ou en dessert !

De 3 à 6 joueurs, 12 ans, 20 minutes – édité par Cocktail Games et créé par Laurent Prin, Rémi et Nathalier Saunier

Fun Facts

Dans ce jeu d’ambiance coopératif, découvrez ludiquement les personnes qui vous entourent. À chaque tour, piochez une question et répondez-y chacun secrètement sur votre plaquette. Par exemple, “De 0 à 100, à quel point aimez-vous les fêtes de famille ? ”, “À quel point avez-vous du mal à jeter parce que “ça peut encore servir” ? ” ou encore “Quelle est la durée idéale d’une nuit de sommeil ? ”. Il vous faudra ensuite positionner votre réponse par rapport à celles des autres joueurs. Lors de la phase de révélation, toutes les réponses classées dans le bon ordre rapporteront des points à tout le groupe. Entre fous rires, surprises, anecdotes insolites et grands débats, voici un jeu aux règles accessibles qui animera votre table de réveillon jusqu’au bout de la nuit !

De 4 à 8 joueurs, 8 ans, 30 minutes – édité par Repos Production et créé par Kasper Lapp

Disc Cover

Installé en 2 minutes et expliqué en 1, Disc Cover vous propose d’associer l’ouïe à la vue. Pour l’ouïe, il vous faudra sélectionner l’une des playlists proposées par l’application ou choisir tout simplement vos titres musicaux préférés. Quant à la vue, disposez sous chacune des 4 cartes “vinyle” une pochette d’album joliment illustrée. Associez ensuite la musique qui défile à l’un des 4 visuels sur la table et marquez des points selon le mode de jeu choisi, en coopération ou chacun pour soi. Tout le sel du jeu se fait bien entendu autour des échanges croustillants qui auront lieu autour des choix de chaque joueur. Disc Cover, c’est la petite boule à facettes de votre soirée, qui ajoutera une touche de fun bienvenue et qui fera vibrer vos cordes vocales à coup sûr !

De 3 à 8 joueurs, 7 ans, 20 minutes – édité par Blue Orange et créé par Roberto Fraga et Juan Manuel Rivero

Hula-Hoo !

Simple comme Uno, Hula-Hoo sera le parfait allié de tous ceux qui souhaitent taper le carton en toute décontraction. Le but ? Se débarrasser de ses cartes ou être le dernier joueur en lice. En début de partie, chacun reçoit 10 cartes : 5 en main et 5 à placer face visible devant soi. Le premier joueur démarre la partie avec celle de son choix et indique ensuite à son voisin s’il doit jouer une carte “plus haute” ou “plus basse”, en fonction des éventuels indices qu’il reste sur la table. Au fil de la soirée, les parties s’enchaînent, dans une ambiance chaotique mais irrésistible à souhait !

De 2 à 6 joueurs, 8 ans, 20 minutes – édité par Drei Hasen in der Abendsonne et créé par Jacques Zeimet

Stupéfix !

Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard, choisissez votre camp et mettez tout en œuvre pour faire triompher votre maison ! Muni de votre baguette magique, il vous faudra ruser afin que vos sorts atteignent leur cible. En début de partie, chaque joueur dispose d'un set de cartes : 5 sorts ratés et 3 Stupéfix. À chaque tour, choisissez-en une et pointez simultanément votre baguette vers un autre joueur. Décidez ensuite de vous protéger, abandonnant votre carte, ou prenez le risque d'être "stupéfixé". Si en fin de manche vous avez échappé au coup du sort, vous pourrez récupérer différentes récompenses qui avantageront votre maison. Avec son matériel immersif et sa mécanique aussi fun que dynamique, voici un excellent jeu pour bien finir/commencer l'année !

De 4 à 8 joueurs, 8 ans, 30 minutes – édité par Repos Production et créé par Ludovic Maublanc

