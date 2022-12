Six idées de cocktails pour le réveillon - Quelle alternative au foie gras ? - Se faire plaisir à prix réduit - notre sélection pour les Wallons Gourmands

Je déclare ouvert le grand marathon culinaire !

Je ne sais pas vous mais moi quand je pense au repas de Noël, si mes yeux pétillent, mon estomac, lui s’accroche. Car durant plusieurs jours, il va être soumis à rude épreuve. Un peu comme dans ce film de Louis De Funès "L’Aile ou La Cuisse". Vous voyez ? En gros, c’est l’histoire d’un éminent critique gastronomique qui bataille contre les industries de l’agroalimentaire. Déguisé en touriste américain, Charles Duchemin visite des restaurants afi de les noter. Jusqu’au jour où il débarque dans la cuisine infâme de l’Auberge de la truite. Séquestré par le propriétaire, qui a détecté son petit manège, il se voit contraint de manger toutes les assiettes qui traînent en cuisine. Résultat, intoxiqué et rebondit, il en perd l’odorat et le goût. Mais la scène la plus mémorable de ce film, c’est bien évidemment la visite de l’usine Tricatel. Lapins génétiquement modifiés, salades en plastique, pâte visqueuse directement moulée sur des poulets et j’en passe.

Si je continue de rire devant ce film aujourd’hui, je le vois un peu différemment. Car je me dis que le Tricatel, de Claude Zidi, n’est plus vraiment une fiction. Ce qui était de l’humour est en effet devenu une réalité.

Et le rapport avec mon marathon culinaire ? Aucun. Sauf que cette petite bafouille cinématographique me permet de vous souhaiter un max de marathon culinaire derrière vos fourneaux mais sans Tricatel et ses amis.

Recettes

Six idées de cocktails pour le réveillon

Festifs, acidulés et fruités… les cocktails de réveillon se parent de leurs plus belles couleurs et s’inspirent des produits de saison: orange sanguine, litchi, ananas, etc.

Nos 10 idées d’associations avec un gratin de Noël

Qu’est-ce qui donne envie de manger? De bons produits, de bonnes odeurs et des aliments aux couleurs variées et appétissantes. Les gratins d’hiver ont tout bon, même sur une table de fête.

Tatin de chicon aux petits-gris

Original sans être trop solennelle, l’escargot s’intègre bien aux menus de fêtes. Il est généralement servi à l’apéro, mais pas seulement. Essayez-le, version tatin, avec des chicons.

Chou farci au saumon et sa crème aux herbes

Le chou farci au saumon et sa sauce aux herbes réveillent vos papilles et colorent vos repas. Ce plat de saison original trouve aussi sa place sur une table de fête.

Dos de cabillaud et bisque de langoustines

Saint-Jacques, confit de poireaux et beurre de Saint-Amour

Dans l’actu

Le prix du foie gras explose: quelles alternatives ?

À 130 euros le kilo, il y a de forte chance que le foie gras se fasse rare sur les tables des fêtes cette année. On vous a déniché des chouettes alternatives.

Repas de fête: on se fait plaisir à prix réduit

Pour les repas de fête, les réductions et alternatives moins chères sont davantage recherchées cette année.

Elle cumule deux inédits: 5 choses à savoir sur Tipsy Tribe, première brasserie distillerie de Bruxelles

Une brasserie-distillerie, c’est une première. Et quand on sait qu’elle crèche à... Koekelberg, y a de quoi intriguer. Voilà 5 choses à savoir sur Tipsy Tribe, tout juste cofondée par les Bruxellois d’adoption Aylin et Daniel à deux pas de la basilique.

Pourquoi le foie gras est-il si cher ?

Cette année, le foie gras se fera rare sur les tables des fêtes. La grippe aviaire a provoqué une pénurie.

Vous réveillonnez à plusieurs? Voilà 7 bières festives à partager sélectionnées par notre expert

Envie d’une petite bière à partager à déposer sous le sapin? Ou sur la table du 31 décembre? De la sour au stout en passant par la gueuze, la triple de Noël ou la rousse tourbée, Antoine Pierson, caviste bière de Malt Attacks à Saint-Gilles, vous conseille 7 bouteilles de 75cl à décapsuler ou débouchonner avec vos convives. Santéï!

«Tarte à Moi» dévoile sa collection des fêtes

La marque de pâtisserie belge "Tarte à Moi" a sorti sa collection des fêtes pour embellir vos fins de repas.

Les boudins de Noël, une tradition qui perdure

Aux pruneaux, au chou ou à la mangue, les boudins ont toujours la cote à Noël. Une tendance confirmée par l’artisan Jean-Yves Cordewener.

Le resto

De Bon Bon à Menssa, découvrez le nouveau projet du chef Christophe Hardiquest

Après l’aventure Bon Bon, Christophe Hardiquest voulait sortir de sa zone de confort. Avec Menssa, le chef deux étoiles lance un nouveau concept à découvrir en février à Woluwe-Saint-Pierre.

