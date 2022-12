Question jardin : comment prendre soin de ses orchidées ? La réponse de notre spécialiste

Les orchidées papillons, une floraison qui dure!

Les orchidées papillons (Phalaenopsis) sont plus faciles de culture que certaines plantes vertes, elles fleurissent très longtemps, de 5 à 8 semaines. Chaque fois qu’une fleur fane et tombe elle est rapidement remplacée par un nouveau bouton qui se développe à l’extrémité de la tige florale. Et comme un plaisir ne vient pas seul, un Phalaenopsis adulte peut produire plusieurs hampes florales et garantir ainsi une floraison qui peut durer 6 mois et même plus ! Ce que les Phalaenopsis n’aiment pas du tout c’est le plein soleil et le fait d’être placées au-dessus ou à proximité immédiate d’une source de chaleur (un radiateur par exemple). Du point de vue température, un peu de fraîcheur, 14-15°C, et la hampe florale se développe. Par la suite, la température normale d’une habitation lui convient à merveille. Comme ce sont des orchidées épiphytes, le substrat de culture sera majoritairement composé d’écorces. Les arrosages seront fréquents et avec une eau à température ambiante tout en faisant attention à ne pas laisser de l’eau pénétrer dans le cœur de la plante. Un engrais spécial orchidées sera apporté tous les 15 jours.

Et les sabots de Vénus?

Encore des orchidées qui fascinent! Les sabots de Vénus ce sont les célèbres Paphiopedilum. Comme les Phalaenopsis ce sont des orchidées faciles à cultiver dans nos intérieurs. Une température comprise entre 16 et 22 degrés convient à la majorité des sabots de Vénus mais pour induire la floraison, un passage d’un à deux mois dans une pièce fraîche (13-15°C) est conseillé. Étant donné qu’à l’état sauvage ces orchidées poussent sous le couvert des arbres, il faudra les placer là où la lumière est tamisée. Pour le substrat il faut garder en tête que les Paphiopedilum sont des orchidées terrestres et que par conséquent on utilisera un mélange écorces et terreau. Le substrat doit rester humide mais pas détrempé. Une brumisation sur le feuillage chaque jour leur apportera l’humidité atmosphérique nécessaire.

