L'acteur Ronan Vibert, connu pour ses rôles dans "The Borgias" et "Le Pianiste", est décédé à 58 ans

L'acteur britannique Ronan Vibert, connu notamment pour ses rôles dans la série "The Borgias" et le film "Le Pianiste", est décédé à l'âge de 58 ans alors qu'il était hospitalisé en raison d'une maladie, a indiqué sa manager Sharon Vitro au magazine cinématographique The Hollywood Reporter vendredi.