Passer un hiver dans le Vaucluse et vivre un Noël provençal

Se promener au marché aux truffes de Richerenches

Richerenches, petit village de 600 âmes située au cœur de l’Enclave des Papes. ©Maël Baudé

À tel point qu’on retrouve ses bourrasques sur le marché aux truffes de Richerenches, petit village de 600 âmes située au cœur de l’Enclave des Papes. "Ah, ce n’est pas une légende ! Il souffle bel et bien et peut même vous glacer", glisse Sophie Charransol, originaire de ce bout de territoire Vauclusien situé dans la Drôme, le département voisin.

Ce marché est l’un des plus important d’Europe. "Particuliers et professionnels des départements voisins s’y retrouvent. C’est le carrefour du diamant noir", assure la guide Françoise Richez. Un trésor de plus en plus rare en raison du réchauffement climatique. " On est passé de 4 à 5 tonnes dans les années cinquante, à l’époque de mon grand-père, à environ 200 kg pour un jour de marché, en pleine saison ", assure Denis Valayer, producteur de truffes, vins et huile d’olive.

Découvrir le processus de fabrication de l’huile d’olive

Le Vieux Moulin Farnoux, située à Puyméras, non loin de Richerenches, organise des visites de sa production oléicole. ©Maël Baudé

L’huile d’olive constitue justement un autre produit du terroir, relatif à la fin de l’année, à (re)découvrir. Et ça tombe bien, Le Vieux Moulin Farnoux, située à Puyméras, non loin de Richerenches, organise des visites de sa production oléicole. Leur huile d’olive est fabriquée traditionnellement, à la meule en pierre puis par un processus d’extraction, depuis plusieurs générations.

Le regretté Jean-Pierre Marielle, célèbre acteur français, y passait commande. "Il me disait avec sa voix chaude: ‘Je ne jure que par votre huile d’olive’", se souvient Alain Farnoux, le propriétaire. Yves Camdeborde, chef cuisinier et ancien juré de l’émission MasterChef sur TF1, y passe toujours des commandes.

Rencontrer un artisan santonnier

Le santonnier Denis Vœux, 61 ans, dans son atelier. ©Maël Baudé

Autre tradition de la région: les santons de Provence. Ces petites figurines en argile, représentant la scène de la nativité dans une crèche de Noël, sont le fruit d’un savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel français.

"Ce qui me plait ? Représenter la vie locale et les gens de mon village (Séguret)", explique le santonnier Denis Vœux. "Prenons l’exemple de Gilbert, le boulanger du coin. Depuis que j‘ai fabriqué son santon, des touristes américains, japonais, chinois… sont repartis avec un exemplaire en argile de Gilbert. Plutôt cocasse quand on sait qu‘il n’est pas un grand voyageur à la base", s’amuse l’artisan de 61 ans qui passe environ 20 heures pour créer la première version d’une figurine d’environ 9 centimètres.

Une tradition provençale à absolument découvrir, à l’instar du Vaucluse l’hiver.

Passer un Noël provençal

Dans l’imaginaire collectif, Noël rime avec neige et froid. L’hiver provençal, relativement doux, permet de le passer sous un grand ciel bleu, illuminé d’un soleil chaleureux. Seul le mistral (encore lui) parvient parfois à refroidir l’ambiance.

Des foires aux santons, aux animations festives insolites, les villes et villages du Vaucluse s’illuminent en décembre pour plonger dans l’esprit de Noël.

Vue sur le Mont Ventoux (1 910 mètres) depuis le petit village de Crillon-le-Brave. ©Maël Baudé

Des traditionnelles foires aux santons aux treize desserts

Comment ne pas commencer par Carpentras ? Des " Noëls Insolites " s’y déroulent chaque année avec entre autres des spectacles de rue et des déambulations de plusieurs dizaines de compagnies européennes.

Mais l’ancienne capitale du Comtat Venaissin abrite également un salon de santonniers dans la chapelle du Collège. Le moyen idéal pour découvrir le travail de plusieurs artisans à la fois et de discuter avec eux. L’office du tourisme de la ville expose également une gigantesque crèche comptant 350 santons fabriqués par 30 santonniers différents.

Salon de santonniers dans la chapelle du Collège de Carpentras. ©Maël Baudé

L’organisme y présente également les treize desserts dans son espace Terroir: nougat noir et blanc, noix ou noisettes, figues sèches, amandes et raisins secs, dattes, pompe à l’huile, fruits confits, pâte de coing, calissons, pommes, poires, melon vert, raisin. Ces treize desserts sont présentés à la fin du souper de la veillée de Noël dans la tradition provençale.

Passage obligatoire par la Cité des papes: Avignon

Au-delà de la richesse du patrimoine de la Cité des papes, dont une partie est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est son identité culturelle qui donne cette saveur si particulière au Noël d’Avignon.

Prenons la galerie éphémère de l’Artyshop, un projet de l’association Le Cartel, qui regroupe des artistes locaux. La boutique ouverte tous les ans en décembre propose des œuvres à des prix accessibles, idéales pour des cadeaux de Noël originaux. L’exposition est installée juste derrière l’église des Célestins qui abrite un marché de Noël et une crèche.

Des ruelles de Vaison, aux canaux de L’Isle-sur-la-Sorgue

Si les deux plus grandes villes du Vaucluse sont idéales pour en prendre plein les yeux à Noël, de plus petites cités du département sont tout aussi charmantes. Des ruelles de Vaison-la-Romaine, aux canaux de L’Isle-sur-la-Sorgue, en passant par les vignes de Gigondas, le constat est le même: l’hiver est plus doux en Provence.