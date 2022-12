Le Noël dans les Cathédrales est de retour. Annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire, Le Combat des Anges s’invite cet hiver dans les villes de Liège, Namur et Arlon. Les nuits qui entourent la Noël sont propices à la magie… Dans une cathédrale envahie de saltimbanques, vont jaillir des chorégraphies aériennes et de fantastiques créatures gigantesques dans cet opéra de lumière, faisant dialoguer les pierres millénaires et fantasmagories. Dans ce spectacle grandiose, à 360 degrés, mis en scène par Luc Petit, directeur artistique mondialement reconnu, sur un texte de Michel Teheux, les anges sont convoqués pour lutter contre l’adversité et faire en sorte que le bien revienne. Sur scène, huit artistes aux costumes époustouflants font parler différentes formes d’art. Danse, théâtre, arts du cirque et musique se mélangent avec une mise en lumière et des effets visuels sublimant les lieux. Représentations à la cathédrale Saint-Paul de Liège du 26 au 30 décembre, à la cathédrale Saint-Aubain à Namur du 2 au 4 janvier, et à l’église Saint-Martin à Arlon du 6 au 8 janvier.

Réservation: www.nocturnales.be

2.James Bond - Brussels Expo - Jusqu’en mai 2023

La toute première exposition officielle de James Bond en Belgique s’est installée à Bruxelles. De la véritable Aston Martin DB5 de Mourir peut attendre au mythique Q Boat du film Le monde ne suffit pas, les pièces de collection qui font la légende de l’agent 007 se découvrent dans "Bond In Motion". Dans des décors spectaculaires, les visiteurs peuvent approcher des gadgets iconiques et plus de 45 véhicules originaux des films, y compris des voitures, des motos, des avions, des hélicoptères... Et pour ne rien rater de l’expérience, chaque objet est présenté avec la séquence vidéo concernée. En outre, quelques secrets de tournage sont dévoilés! Une expérience pour toutes les générations, à l’occasion du 60e anniversaire de James Bond au cinéma.

007brussels.com

3.« Bosquetia » - Frameries, Grand-Place - Du 26 décembre au 7 janvier

Bosquetia, spectacle féerique mêlant artistes et vidéo-mapping, retrace l’histoire de l’hôtel de ville de Frameries. Le public est convié à suivre Bosquetia, l’écureuil symbole de la cité, au travers de ses récits réels et imaginaires, pour découvrir un univers merveilleux où certains secrets sont révélés...

www.tourdessites.org

4.Floridylle d’hiver - Jardin botanique de Meise - Du 22 décembre au 8 janvier, dès 18h

Durant les jours les plus froids de l’année, le Jardin botanique de Meise se transforme en une forêt de contes de fées… Festival de lumière en extérieur, la fête Floridylle célèbre l’hiver et le cycle de la nature. En soirée, le jardin brille de mille feux, avec une vingtaine d’installations inspirées des plantes, des arbres et nénuphars éclairés... Parcours de 3,5 km.

www.plantentuinmeise.be

5.« Monsieur Scrooge » - Bruxelles, Théâtre du Parc - Du 17 au 31 décembre

Conte de Noël traditionnel, Monsieur Scrooge nous plonge dans le Londres du XIXe siècle. Dans ce spectacle pour les fêtes, Charles Dickens fait voyager ce vieux notable dans son passé et dans son futur en espérant lui ouvrir les yeux et le cœur sur son égoïsme. Un univers haut en couleur qui réjouira toutes les générations.

www.theatreduparc.be

6.L’École d’autrefois - Treignes, espace Arthur Masson - Durant les vacances scolaires

Dans un petit village ardennais, petits et grands remontent le temps jusqu’en 1932. La cloche de l’école retentit. Tout le monde s’installe à l’École d’autrefois, animée par un maître, dans une ambiance tirée des livres de Toine Culot. Autour de la classe, c’est tout l’univers d’antan qui reprend vie dans le musée. Immersion et animations à 11h et 14h.

www.espacemasson.be

7.Bruxelles fantastique - Bruxelles, place De Brouckère, hôtel Métropole Jusqu’au 28 février

Spectacle immersif, Fantastic Brussels propose une mise en scène évolutive sur 360 degrés. Durant 45 minutes, le public part à la découverte du Bruxelles d’hier et d’aujourd’hui à travers un parcours-spectacle mêlant artistes, hologrammes, lasers et vidéo-mapping. Le tout, au cœur des salons classés de l’hôtel Métropole qui se raconte lui aussi.

www.fantasticbrussels.org