Nos 10 idées d’associations avec un gratin de Noël

Quand on parle de gratin pour Noël, on ne pense pas au chou-fleur à la béchamel ni aux chicons roulés dans du bon jambon, on réservera ça aux soirées tranquilles. Cela dit, dans le cadre des fêtes, préparer un bon gratin, cela a du très bon aussi ! C’est sain, on peut en faire un plat complet et c’est généreux et réconfortant !