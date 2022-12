De Bon Bon à Menssa, découvrez le nouveau projet du chef Christophe Hardiquest

A 46 ans, l’homme ressentait le besoin de prendre du recul pour se ressourcer et se rapprocher de l’essentiel. Sans pour autant renier son métier, bien au contraire.

"On naît cuisinier, on meurt cuisinier" affirme-t-il aujourd’hui avec conviction. Si l’adage lui convient bien, il l’incarne d’autant mieux qu’il s’accompagne d’une réelle renaissance. Les mois écoulés ont permis à l’artisan-créateur de voyager, d’aller à la rencontre de nouvelles inspirations, au quatre coins du monde comme dans la nature environnante. Pour se rapprocher de ce qui le fait réellement vibrer.

Cet intermezzo salutaire lui permet aujourd’hui de revenir avec un tout nouveau concept, empreint d’inspirations multiples et révélatrices, qu’il s’apprête à partager dès le 7 février prochain.

Un esprit sain dans un corps sain

Pour ce nouveau projet, le credo de Christophe Hardiquest est Mens sana in corpore sano. "Mens, l’esprit, l’âme, et mensa, la table. Avec un s comme trait d’union comme pour donner encore plus de saveur à la vie".

Christophe Hardiquest a imaginé un comptoir de 22 couverts comme une scène où la transparence, la pédagogie et le partage seraient érigés en valeurs absolues.

"L’homme aura tout à gagner à se reconnecter à la nature. Bien plus forte que nous, il nous faut réapprendre à l’observer et l’écouter pour saisir ce qu’elle veut nous faire comprendre".

A l’exception d’une table privative de 8 personnes, chaque convive profitera d’un face-à-face avec son équipe mais aussi avec des talents internationaux. Ainsi Christophe Hardiquest n’hésitera pas à faire appel à de nouveaux esthètes du goût. Sa rencontre récente à Dubaï avec un spécialiste indien du curry, aboutit à la venue toute prochaine de cette nouvelle recrue dans son équipe.

Christophe Hardiquest souhaite par ailleurs que le foisonnement de cultures qui caractérise Bruxelles, se retrouve aussi dans sa Maison.

Du shitaké fermenté de Bruxelles aux épinards de la Côte, en passant par un dashi à base de filet d’Anvers fait-maison, il veut mettre en valeur la culture belge dans toute sa diversité. Moutarde aux algues, sashimi de betterave, un bulot nouvellement cuisiné, des levains à l’ancienne, des huiles-maison… les idées foisonnent sans arrêt dans la tête de l’ancien élève de l’école hôtelière de Namur.

Informations pratiques: Le site des réservations de Menssa ouvrira à la mi-janvier. Menssa sera ouvert le soir du mardi au samedi et le vendredi midi. Adresse: 453, Avenue de Tervueren, Bruxelles