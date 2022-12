Un cadeau à 59 millions de dollars pour les fêtes : qui dit mieux ?

Un modèle de 820 chevaux sorti en 2015 en édition ultra-limitée (24 exemplaires), et vendu alors 3 millions d’euros.

En 2017, Aston Martin lançait le chantier de sa tour Aston Martin Residences à Miami. Avec ses 248 mètres de haut, elle est vendue comme étant "la plus haute tour au sud de New York". L’immeuble compte 391 appartements (dont 97% seraient déjà vendus) dont un somptueux penthouse de 678 m² répartis sur 3 étages et qui ne compte pas moins de 7 chambres à coucher.

L’acheteur recevra également un livre en cuir baptisé "Unique" contenant un code QR donnant accès à une partition musicale composée par un orchestre de 10 musiciens "pour capturer l’humeur et l’ambiance des résidences". Les six dernières pages pourront en outre être personnalisées via les services d’un calligraphe.

Comble du luxe, le penthouse est livré avec une Aston Martin Vulcan, un modèle de 820 chevaux sorti en 2015 en édition ultra-limitée (24 exemplaires), et vendu alors 3 millions d’euros.

Un cadeau finalement à la mesure du prix affiché: 59 millions de dollars!

Nicolas MORLET