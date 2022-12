«Tarte à Moi» dévoile sa collection des fêtes

Par contre, si c’est vous qui devez vous charger du dessert chez Mamy Denise, alors que vous n’y connaissez rien en pâtisserie, j’ai peut-être la solution.

La marque de pâtisserie belge "Tarte à Moi" a sorti sa collection des fêtes pour embellir votre repas. À l’applaudimètre, vous ferez sensation sans avoir mis votre cuisine sens dessus dessous et surtout en ayant eu le temps de "shopper" le cadeau de Tonton Jean-Mi. C’est chic, délicieux et pas cher, on vous dit tout.

Pour Tante Mi-Jeanne

"Les desserts sont toujours trop sucrés et trop lourds". Si toi aussi, ta tante Mi-Jeanne est difficile, je te conseille de lui prendre la bûche Merveilleux. Une bûche délicieusement meringuée, croquante et légère. (11,09 euros pour 4 personnes).

Pour Valentin et Emilien

Le gâteau mousse au chocolat, c’est la valeur sûre pour les petits et grands enfants. Une mousse de chocolat belge sur un fond croquant de praliné. ( 14,09 euros pour 6 personnes).

Pour Mamy Denise

Parce que la bûche à Noël, c’est incontournable pour Mamy Denise, on vous conseille cette bûche onctueuse avec une délicieuse ganache au café, un croustillant praliné, une mousse au chocolat au lait et une vraie crème fraîche sur une croûte croquante. (16,79 euros pour 6 personnes).

Pour les difficiles

Et oui, il y a aussi des gens qui n’aiment jamais rien dans nos familles. Pas de panique entre la tarte frangipane, le cheese-cake aux framboises ou la meringue au citron, vous trouverez de quoi faire plaisir aux récalcitrants.

A découvrir chez Delhaize ou via le site en ligne afin de réserver votre commande.