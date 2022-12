Les étapes de la recette:

1. Préchauffer le four à 180°. Détacher une vingtaine des plus grandes feuilles du chou. Retirer au couteau la grosse nervure centrale. Conserver le reste du chou pour une autre préparation.

2.Laver les feuilles puis les plonger 5 minutes dans un grand volume d’eau bouillante salée. Les égoutter.

3.Faire suer les échalotes ciselées dans l’huile d’olive.

4. Beurrer un moule à manqué et le tapisser de feuilles de chou. Alterner ensuite en couches successives les tranches de saumon frais, le saumon fumé, la moitié des échalotes et les feuilles de chou, recommencer jusqu’à épuisement des ingrédients. Inutile de saler, le saumon fumé parfume et sale suffisamment le plat.

5. Enfourner à 180° pendant environ 40 minutes Laisser refroidir puis démouler sur un plat de service.

6. Dans un bol, mélanger la crème, la ciboulette ciselée, l’aneth haché finement, le jus du demi-citron, le sel et le poivre.

7. Découper le millefeuille en parts comme un gâteau pour le servir. L’accompagner de la sauce aux herbes.

