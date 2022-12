Un menu de fête accessible et 100% belge - Dix idées pour réutiliser ses déchets de cuisine - Nos meilleures bouteilles de vin 2022

Je vais vous faire une confidence: j’ai eu froid cette semaine. Et moi quand j’ai froid, la seule chose qui me motive vraiment, c’est de cuisiner. L’idée de remplir mon estomac me réchauffe le cœur. Genre une carbonade à la flamande bien réconfortante, une fondue au fromage, une soupe à l’oignon, un coq au vin et idéalement tout ça en même temps. Parce que, oui, moi quand j’ai froid, j’ai l’impression que si je mange plus et bien j’aurai un peu moins froid.

C’est idiot, je sais mais c’est comme ça. Enfin, bref, revenons-en à nos moutons, j’ai cuisiné quoi à votre avis? Bin rien car la simple idée de devoir affronter le froid polaire (oui j’exagère) pour aller au supermarché, m’a glacé toute envie de cuisine. Je suis faible, c’est vrai.

Mais au final, j’ai quand même trouvé de quoi me réchauffer… une bonne recette de mon enfance: une tartine de banane saupoudrée de granulé de chocolat. Bin quoi, les souvenirs aussi réchauffent le cœur.

Recettes

Le Château de Strainchamps tire sa révérence après 26 ans et nous partage 3 recettes de fêtes

Dernier service le 18 décembre pour cette table qui savait être inventive sans être désarçonnante et qui visait tellement juste en période de chasse. "Et on ferme avec l’étoile", dit fièrement la patronne.

Un menu de fête accessible et 100% belge: 4 recettes de la cheffe renommée Sofie Dumont

Cuisiner belge, de saison et à petit budget pour les fêtes? C’est possible, avec Sofie Dumont, cheffe belge renommée qui donne ses meilleures astuces et propose un menu de fête pour faire étinceler vos repas de fin d’année.

Recette de Noël: la traditionnelle bûche roulée revisitée

À Noël, difficile de se passer d’une bûche au dessert.

Dans l’actu

Dix idées pour réutiliser ses déchets de cuisine

Les déchets végétaux peuvent certes nourrir notre compost… mais pas seulement! Épluchures, graines, fanes, sont aussi à la base de gourmandises originales et savoureuses… Tout l’art de transformer le recyclage en geste pour la planète et le porte-monnaie, sans oublier le côté "fun" en cuisine!

Nos meilleures bouteilles de vin 2022

Chaque semaine, nos journalistes œnologues proposent dans Deuzio, supplément détente et loisir des journaux L’Avenir, quelques bonnes bouteilles à déguster. Nous leur avons demander de sortir de cette cave à vin du Deuzio leurs meilleures bouteilles, en rouge, blanc et bulles ainsi que de nous sélectionner quelques découvertes de vins belges. Voici donc leurs coups de cœur pour 2022.

Le Belgian Owl de Fexhe-le-Haut-Clocher primé 5e meilleur whisky mondial!

La marque belge au hibou vient d’apprendre qu’elle se classait sur les sommets en recevant le titre de 5e meilleur whisky du monde dans la "Whisky Bible" de Jim Murray, ouvrage de référence dans le secteur, qui vient de sortir son édition 2023.

Deux acolytes créent leur propre gin à Enghien

Sébastien et Amaury, à Enghien, se sont connus au collège. Ils ont symbolisé leur douze ans d’amitié dans un gin composé de douze botanicals: L’Acolyte.

Astuce: comment éliminer l’odeur de friture dans la maison

Voici une recette toute simple pour éviter que la friture n’embaume toute la maison pendant des heures.

Micro-boulangerie, macro-sens: à Perwez, l’étonnante reconversion de Matthieu Van Cottom

Matthieu Van Cottom a complètement réorienté sa carrière professionnelle, avec l’ouverture prochaine d’une micro-boulangerie à Perwez.

Le Lucana sort un livre pour ses 20 ans (Wanze)

Petit moment d’émotion, mardi, au Lucana à Wanze, où le restaurateur réputé Gianni Caruso a sorti un livre de recettes pour les 20 ans.

Alain Ducasse publie son autobiographie: « Pour que le passé éclaire l’avenir »

Fruit de ses échanges avec son éditrice, le chef multi-étoilé nous détaille son recueil délectable intitulé "Une vie de goûts et de passions".

Le resto

On a testé le resto Di vini e cucina à Wavre

Guiseppe Santoro est revenu à Wavre où il célèbre à nouveau la cuisine et les vins italiens. Ses piccoli piati sont des assiettes à partager, pour découvrir la truffe blanche d’Alba ou les crevettes violettes de Gallipoli.

