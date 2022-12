1 La traditionnelle (ou non) couronne de Noël

Fixée sur la porte d’entrée, la couronne de Noël donne directement le ton ! Pour en réaliser une à la maison, rien de bien compliqué à première vue, même si la technique demande un certain doigté et de la patience. Commencez par créer une structure en cercle, à l’aide de branchages (version traditionnelle) ou d’un fil de fer – un vieux cintre en métal recyclé peut aussi faire l’affaire (version récup’).

Des bases en osier, en paille ou en métal existent aussi toutes faites sur le marché. Il suffit ensuite d’y entremêler des branches de sapin (piquez-en quelques-unes à l’arrière de votre sapin) ou autres végétaux et d’y ajouter des pommes de pin, des rondelles d’oranges séchées et bâtons de cannelle ou de jolies baies rouges.

Vous pouvez aussi l’accessoiriser avec de vieilles boules de Noël, des jolis rubans et nœuds, guirlandes lumineuses et autres bibelots. Fabriquez-la chargée ou épurée, selon l’ambiance recherchée. Et puis trouvez-lui une place: sur la porte donc ou sur un mur, au-dessus de votre cheminée ou près de votre bureau. Côté matos: une pince coupante, du fil de fer ou transparent ou de la corde vous aideront à réaliser votre couronne.

2 Un chemin de table magique

Pour Noël, on n’hésite pas à habiller sa table et à la parer de quelques atours. Pour réaliser un chemin de table festif et naturel, choisissez des jolies branches de sapin, branches de houx et autres feuillages et fleurs séchées et alignez-les sur toute la longueur de la table. Selon la largeur de votre table, dessinez-le imposant ou tout en finesse, en y ajoutant quelques bougies (préférez peut-être la version Led pour éviter les accidents), pommes de pin et autres boules de Noël.

Si vous craignez d’abîmer votre table ou votre nappe (ou avez tout simplement besoin de place pour installer l’appareil à raclette – chacun ses priorités) ou préférez la jouer "épuré": déposez quelques flacons et bouteilles dépareillés dans lesquels seront alors disposés les branchages festifs, histoire d’ajouter élégamment de la hauteur à votre table.

En parlant de hauteur, la décoration peut tout aussi bien être installée au-dessus de votre table, avec une ficelle ou en utilisant une barre décorative extensible qui accueillera alors la décoration végétale et une guirlande lumineuse, par exemple. Vous avez encore quelques jours pour vous décider.

3 Des marques places personnalisés

Vous invitez toute la famille et préférez garder éloignés tonton Henri de tati Céline pour vous assurer un repas sans prise de tête ? Optez pour des marques places personnalisés. Il suffit d’utiliser ce que vous avez sous la main: boules de Noël, morceaux d’agrumes séchés, branches de sapin, bouts de bois ou une jolie pomme de pin. Pour créer un marque place avec une pomme de pin, coupez un peu sa base pour la rendre stable. Selon votre déco, bombez la couleur (dorée, effet neige, argenté) ou laissez-la naturelle.

Il suffit alors d’y glisser les bouts de papier cartonné reprenant les prénoms. Si vous avez des bouchons de liège qui traînent, utilisez-les pour réaliser des mini-sapins de Noël à disposer près de l’assiette, en y insérant une pointe de branche de sapin ou de romarin (faites un petit trou au préalable) et ajoutez les prénoms. "Less is more", faites preuve de sobriété en confectionnant une mini-couronne de Noël, avec un bout de romarin ou de branche de sapin. Il suffit de former un petit cercle, attaché avec un bout de ficelle et d’y déposer le nom de votre invité.

4 Des photophores féeriques

Pour créer une ambiance féerique, on mise sur les bougies et les photophores. Pas besoin de vous casser la tête pour ce DIY, une option simple est de choisir quelques pots en verre, d’y déposer une bougie (ou une guirlande lumineuse) et d’y fixer de la ficelle naturelle, du raphia et quelques branchages et baies de houx.

Pour un effet tamisé, il y a l’option du traditionnel photophore recouvert de serviettes en papier (oui, comme en maternelle). Il suffit de garder la couche imprimée et de la poser sur le contenant avec de la colle. Choisissez-les avec motifs ou non. Vous pouvez également utiliser un feutre blanc pour ajouter des motifs de Noël sur le contenant.

Pour ajouter un peu de couleur, optez pour une bombe à paillettes, dorée, argentée… Pour un effet texturé très "2022", utilisez un mélange de peinture blanche et de bicarbonate de soude. Pour une version flottante, eau/feu du plus bel effet, choisissez un joli contenant et remplissez-le à deux tiers d’eau et de baies de houx, de fines branches de sapin ou de romarin – attention, celles-ci doivent être assez lourdes pour ne pas flotter. Ajoutez-y une bougie flottante, et voilà !

5 Guirlandes naturelles

Pour habiller votre rampe d’escalier pour les fêtes de fin d’année, misez sur une guirlande en branches de sapin. Pour ce faire, vous aurez besoin de cordelette (choisissez-la assez épaisse), de fil de couture et – évidemment – de branches de sapin. Utilisez le fil de couture pour fixer les branches de sapin à votre corde. Une fois la base confectionnée, à vous de la décorer en y fixant avec des agrumes séchés (version gourmande), des gros nœuds rouges et des boules de Noël et/ou une guirlande Led.

Ces guirlandes naturelles peuvent aussi venir habiller un rebord de fenêtre, la cheminée ou un miroir de votre habitation. Envie de créer un mur qui embaumera votre intérieur d’une douce odeur d’agrumes ? Découpez de fines tranches d’agrumes, faites-les sécher au four (au moins 3h à basse température, en les retournant), et créez avec ceux-ci un rideau d’agrumes qui viendra habiller un mur de votre intérieur.

6 Des étoiles

Les étoiles font partie de l’attirail parfait pour apporter des touches de magie aux fêtes de fin d’année. Premièrement, vous pouvez la jouer brut et épuré en coupant puis en assemblant simplement cinq bouts de bois en forme d’étoile, avec de la corde ou du fil de fer. N’hésitez pas à y enrouler une guirlande Led pour la rendre lumineuse.

Jouez sur les tailles, pour venir également égailler votre table, votre porte ou votre cheminée ou même à en réaliser de plus petites versions qui viendront décorer les paquets cadeaux qui termineront sous le sapin de Noël ou sur celui-ci aux côtés de vos boules de Noël.

Autre option à essayer avec les enfants: utilisez quelques branches de sapin, nouées, par exemple, en leur centre avec du fil de fer. Ces jolies étoiles vertes naturelles sont aussi du plus bel effet.

7 Des décorations pour le sapin

Vous en avez marre de vos boules de Noël mais n’avez clairement pas envie d’investir dans un nouvel ensemble cette année ? Pas de souci: pimpez votre ensemble existant en ajoutant des décorations faites maison (et faites-vous aider par vos enfants ou neveux). Pour ce faire, les incontournables pommes de pin permettent de créer diverses créations: seules avec une ficelle, décorées d’un ruban ou assemblées pour former un flocon de Noël.

Il est aussi possible de créer des étoiles en écailles de pommes de pin, en les décortiquant et en collant les écailles sur une étoile en carton. Les bâtons de cannelle et les tranches d’agrumes séchés (orange, mandarine, citron, pamplemousse) fonctionnent à ravir en déco. Attention, pour les sécher au four, coupez-les finement et faites-les cuire à basse température dans un four à chaleur tournante (70° pendant 2 à 4 h, en les retournant).

Soyez patient, au risque de les brûler. Il vous suffira ensuite de les attacher avec une fine cordelette. Faites preuve d’imagination (ou allez en chercher sur Pinterest) pour assembler les éléments et créer de magnifiques pièces de déco uniques – ou presque. Si vous avez des boules transparentes qui s’ouvrent, vous pouvez également y glisser des éléments végétaux.

8 Un sapin revisité

Si vous n’avez ni l’envie, ni la place pour installer un vrai sapin de Noël chez vous, il existe d’autres solutions végétales pour créer une ambiance de Noël à la maison. Depuis plusieurs années, les versions en bois ont la cote. Il est aussi possible d’en créer soi-même, si on est un peu bricoleur. Pour une version suspendue qui demande peu de matériel: choisissez quelques branches de tailles différentes et disposez-les en forme de sapin sur le sol.

Éloignez-les de quelques centimètres et venez les fixer à l’aide d’un cordon de jute, d’une ficelle transparente ou d’une ficelle en cuir. Commencez par la base et descendez en nouant chaque branche. Il vous suffira ensuite de l’attacher au mur ou de le faire suspendre à une poutre, et de le décorer à votre guise.

Autre option rapide: créer une forêt sur votre cheminée ou votre appui de fenêtre, en déposant des branches de sapin ou de houx ou d’autres végétaux du jardin dans plusieurs pots ou jolis vases.