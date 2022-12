La neige est-elle utile ou dangereuse pour le jardin ? Réponse de notre spécialiste (vidéo)

Quelles sont les plantations à risque ?

Nombre de jardiniers ont été tentés ces dernières années de planter au jardin des végétaux qualifiés de semi-rustiques. Ces plantes sont capables de résister à des températures de -8 à -10 °C mais sur une courte période. Et on peut penser ici à certains Eucalyptus, aux palmiers, bananiers et autres oliviers.

Si les températures chutent sous les -10 °C pendant plusieurs nuits et que les températures ne sont pas positives durant la journée, ces végétaux peuvent subir des dégâts importants. Une protection devra lors être mise en place: voile d’hivernage en plusieurs épaisseurs, épais paillage au pied,… Attention: il faudra également penser à ôter les protections quand les températures sont positives nuit et jour afin d’éviter l’apparition de moisissures par manque d’aération.

Faut-il toiletter le jardin avant l’hiver ?

Nous avons encore l’habitude, la mauvaise habitude, de faire le grand nettoyage du jardin juste avant les gelées. Les graminées, les vivaces non persistantes sont rabattues au niveau du sol ou presque. Le jardin doit déjà être prêt pour le printemps. Mais le fait de laisser les parties séchées des plantes sur place a l’avantage de créer un matelas de protection pour les souches, les racines. De plus ces déchets peuvent servir de refuge pour la petite faune du jardin et de nourriture pour les lombrics, notamment. Prenons donc l’habitude de ne toiletter les massifs qu’à la fin de l’hiver, en mars.

Faut-il avoir peur de la neige au jardin ?

La neige est une véritable bénédiction pour la nature. La couche de neige formera un matelas bien isolant qui protégera les plantes des fortes gelées et au moment de la fonte elle permettra d’humidifier le sol en profondeur et d’alimenter les nappes phréatiques.

Si vous avez une serre, n’hésitez surtout pas à couvrir le sol de neige pour mouiller la terre en profondeur (la terre dans une serre devient très vite extrêmement sèche et dure) et apporter quelques oligo-éléments intéressants. Par contre, si vous avez des conifères aux rameaux souples, il est vivement conseillé de secouer doucement ces derniers afin d’éviter qu’ils s’affaissent ou, pire, cassent sous le poids de la poudreuse.