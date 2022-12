Lorsqu’on prépare une recette à base de poireaux, on a souvent le réflexe de se débarrasser des "verts" et de n’utiliser que les "blancs". Pourtant, les fanes contiennent un condensé de vitamines A, B9 et C dont on pourra profiter en préparant une bonne soupe, voire une quiche ou une omelette.

2. Du sel de pommes de terre

Si vos pommes de terre sont bio, récupérez les épluchures, lavez-les et répartissez-les sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier sulfurisé. Badigeonnez ensuite vos épluchures avec une huile de votre choix et placez-les dans un four préchauffé à 150°C.

3. Des orangettes maison

Pour les fabriquer, fendez les peaux d’orange en croix et taillez-les en lamelles. Faites-les ensuite bouillir dans une casserole à feu doux, à découvert pendant 40 minutes, puis égouttez-les. Dans une casserole, versez un verre d’eau et mélangez du sucre avec les peaux d’orange. Faites bouillir le tout à feu doux, à découvert pendant 40 minutes. Faites enfin sécher vos écorces d’orange pendant quelques heures. C’est prêt! Une fois cuites, broyez vos épluchures qui se transformeront en "sel" que vous ajouterez à vos plats.

4. Un pesto maison

Cette recette très simple consiste à mixer les fanes de carottes avec des pistaches, des noix de cajou ou des cacahuètes, une gousse d’ail, un peu d’huile d’olive, du sel et du poivre… A déguster sur les pâtes… Un régal.

5. Une bière d’ananas sans alcool

Si votre ananas est bio, conservez et nettoyez les écorces et laissez-les macérer dans de l’eau avec du gingembre haché. Placez le tout au frais pendant trois jours puis, filtrez et ajoutez de la cannelle et de la muscade. Il est possible de majorer la mixture d’un peu de sucre si vous le souhaitez. À consommer très frais. Santé!

6. Une tartinade avec des fanes de radis

Commencez par rincer, puis pocher les fanes de radis dans de l’eau bouillante. Mixez ensuite le tout avec du citron, des pois chiches, du sel, du poivre (voire du piment d’Espelette), de l’ail et de l’huile d’olive. A tartiner sur vos toasts. Idéal pour un apéro gourmand!

7. Des chips avec des épluchures de pommes

Pour les préparer, mélangez les pelures de pommes avec du sucre et de la cannelle dans un récipient, avant d’étaler la mixture sur une plaque (avec du papier sulfurisé) et de laisser cuire pendant 2 heures au four à 150°. Un en-cas plus sain que de vraies chips!

8. Un gâteau avec des peaux de bananes

Mixez les peaux de bananes avec un oeuf et rajoutezles dans un gâteau-maison… avec des pépites de chocolat, par exemple. Succès assuré, d’autant plus que la peau de banane parfumera délicieusement la pâtisserie! A noter que des bananes bio et lavées sont recommandées pour cette recette.

9. Une gelée avec de l’écorce du melon

Qui eut cru que l’écorce de melon pouvait aussi être recyclée en cuisine? Pour ce faire, il suffit de couper l’écorce en morceaux et de rajouter le même poids en sucre avant de faire cuire le tout pendant 2 heures à feu doux. On obtient alors une succulente gelée de melon à la fois sucrée et rafraîchissante, pour agrémenter nos tartines.

10. Des apéros avec des graines de courges

Après avoir réalisé une recette avec un potimarron, par exemple, récupérez les graines de la courge. Lavez-les, séchez-les, et passez-les au four avant de les assaisonner (sel ou épices selon les goûts). Un apéro sain, léger, économique et original pour vos invités!