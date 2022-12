Astuce: comment éliminer l’odeur de friture dans la maison

Anti-odeurs naturel

1L d’eau

2 citrons

5 clous de girofle

1 bâton de cannelle

Faire bouillir le litre d’eau et ajouter tous les ingrédients dedans. Laisser bouillir 10 minutes. L’eau qui chauffe va libérer des vapeurs parfumées aux épices et à la cannelle. ET voilà, exit les odeurs de friture. De plus en cette saison, ce mélange d’épices ajoutera un parfum de Noël à votre maison.