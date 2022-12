Voyage : sentir vibrer La Nouvelle-Orléans

Elle vibre nuit et jour au son du jazz. Le soir, dans les clubs, évidemment, disséminés un peu partout dans le Vieux Carré, le quartier historique de la ville. Mais on entend aussi les trompettes en pleine journée, dans les rues et sur les places du centre.

Si les villes américaines se ressemblent un peu toutes, La Nouvelle-Orléans est bien à part. Son architecture (voir plus bas), avec ses balcons en fer forgés hérités du passage des Espagnols, lui donne un cachet indéniable.

Moins touristique que le centre, le quartier du Faubourg Marigny vaut lui aussi le détour. C’est dans cet ancien quartier ouvrier que s’est progressivement installée une population branchée, comprenant artistes et autres hipsters. On se promène dans ses rues calmes aux maisons colorées, en s’arrêtant pour boire une bière locale dans une micro-brasserie ou pour bruncher dans un café.

L’héritage vaudou

Mais revenons au cœur de la ville. La Nouvelle-Orléans est aussi profondément liée aux rites vaudous. Le marché du centre regorge donc de poupées aux pouvoirs guérisseurs et autres gris-gris. Un tour guidé démarrant du parc Louis Armstrong, limite du Tremé (le quartier afro-américain), propose ainsi de revenir sur les origines du vaudou et de démystifier ces traditions parfois perçues comme effrayantes. Arrivé avec les esclaves ouest-africains, il a fusionné avec le catholicisme local pour donner une religion liée à la nature, aux esprits et aux ancêtres. Les films en ont fait une pratique occulte alors qu’il s’agit en général davantage de guérir que de faire du mal. Il est encore pratiqué aujourd’hui, en témoignent les offrandes (ananas, bananes et autres fruits) laissées au pied d’un immense chêne du parc.

Autre quartier, autre style. Celui du Garden District, un peu excentré, on y arrive par le fameux tramway nommé Désir. Le dramaturge Tennessee Williams est en effet un gars du coin. Là, les maisons rivalisent de grandeur. C’est là qu’habitent les stars de la musique, du cinéma et du football américain ! Impossible de passer à côté, quand les Saints jouent, c’est toute la ville qui se pare de mauve et doré. Et qui vibre, plus vivante que jamais.

À travers les bayous

Ils sont partout en Louisiane, les bayous, ces anciens bras et méandres du Mississippi qui abritent une faune et une flore uniques au monde.

1. Le bayou

Ici on est dans le sud profond des États-Unis. Celui où on croise des trucks sur desroutes poussiéreuses et où la pêche est un sport national. Pour découvrir cette nature peuplée d’alligators, d’oiseaux, de cyprès géants drapés de mousse espagnole, rien de tel que le swamp tour. Sur une petite barque, démarrant du Lac Martin (encore peu touristique), on pénètre dans cette forêt entre ciel et eau. Dans un style plus divertissant encore, on peut craquer pour un voyage à bord d’un air boat, ces bateaux propulsés sur une mince couche d’air leur permettant d’être aussi à l’aise sur l’eau que dans les marécages.

2. Le zydeco

Parmi les expériences à vivre lors d’un voyage en Louisiane, il y a incontestablement celle du zydeco. Le resto Buck & Johnny à Breaux Bridge accueille notamment les familles, couples et amis le samedi matin pour manger des spécialités cajuns mais aussi et surtout pour se déchaîner sur la piste de danse.

Le zydeco est un genre musical né dans les années 30 en Louisiane. Il a donc des influences blues et rhythm and blues. Chanté en anglais et en créole, il s’accompagne d’un accordéon et d’une veste frottoir, soit un morceau de tôle porté sur le ventre. Ambiance garantie mais bouchons d’oreilles recommandés !

3. Les plantations

Impossible de passer à côté des plantations quand on passe par la Louisiane. Ces grandes demeures sont intimement liées à l’histoire des États-Unis. Parmi celles qu’on peut visiter, la célèbre Oak Alley Plantation, dont l’allée principale bordée de chênes centenaires fait partie des images les plus emblématiques. À quelques kilomètres de là, Whitney Plantation est la seule à être entièrement consacrée à l’esclavage. On remonte donc à l’époque de Twelve Years a Slave pour se rendre compte du quotidien de ces hommes, femmes et enfants qui travaillaient dans les champs de canne à sucre ou de coton.

4. La cuisine cajun

C’est assez rare pour être souligné, la Louisiane fait partie des États américains qui possèdent une vraie cuisine typique. On retrouve bien sûr les fast-foods et le fameux poulet frit mais on peut également goûter à la cuisine cajun. Attention toutefois, pour les palais sensibles, ça pique ! Le gumbo est certainement l’un des plats les plus connus. Il s’agit d’une soupe épaisse comme un ragoût épicé à base de légumes, crevettes, crabe ou poulet accompagné de riz. Dans le même style, on trouve aussi partout le jambalaya, une sorte de paella créole très épicée. Sans oublier les écrevisses, la spécialité louisianaise par excellence.

©myviewpoint - stock.adobe.com

5. Lafayette

La capitale du pays cajun, Lafayette (qui se prononce "la fillette"), rassemble historiquement le plus grand nombre de francophones en Louisiane. Cela dit, même si les noms des rues sont écrits en anglais et en français, on n’entend guère la langue de Molière quand on se promène dans le petit centre-ville. Seuls les plus âgés des Cajuns parlent encore le français.

©Manyi - stock.adobe.com

Si la fin de semaine est relativement animée, avec des concerts de musique cajun donnés dans de nombreux bars, Lafayette ressemble à beaucoup de villes américaines: elle est fonctionnelle et n’invite pas vraiment à la flânerie.