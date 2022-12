Du 17 décembre au 30 juillet, Musée des Beaux-Arts de Charleroi

À l’occasion de la réouverture du Musée des Beaux-Arts de Charleroi, fermé depuis trois ans, un week-end festif inaugural convie les amateurs de BD ce week-end, pour lancer la nouvelle exposition temporaire du musée Dupuis: La fabrique de héros. 100 ans de 9e art au Pays noir. En 1922 naissent les Éditions Dupuis.

Des années plus tard, en 1938 paraît un journal jeunesse devenu culte: Le Journal de Spirou, dont de nombreux héros marqueront l’histoire de la bande dessinée: Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, Largo Winch, Les Nombrils, Le Marsupilami, les Tuniques Bleues, Kid Paddle… L’exposition se présente, non pas en rétrospective chronologique, mais comme un projet immersif pour découvrir la grande histoire de Dupuis en vivant des expériences.

Au menu de ce week-end, de nombreuses activités: Danse aérienne, "faux-tomaton" pour se faire croquer le portrait, visite guidée exclusive, atelier Marsupilami pour les petits…

2 La Nuit des Bibliothèques

Du 16 décembre au 31 janvier, bibliothèque de la FWB

Dès ce week-end, et durant ces prochaines vacances d’hiver, près de 126 bibliothèques publiques de la FWB invitent les enfants et leurs familles à des lectures d’histoires, dans des ambiances pyjama taillées sur mesure, en soirée ou en matinée. Les lectures abordent les thèmes de la nuit et des doudous. L’objectif: sensibiliser les familles aux bienfaits de la lecture pour les tout-petits par le biais d’activités permettant de créer du lien.

Parmi les animations proposées, les participants viennent créer les doudous nés de leur imagination et inspirés par les albums découverts, lors des ateliers "doudou it yourself". Avec l’animation "Au dodo les doudous !", les enfants sont invités à apporter un doudou à la bibliothèque pour qu’il puisse y dormir. Le lendemain, ils découvriront, en images, les aventures vécues par leur doudou et pourront emprunter les livres qu’il a lus pendant la nuit. Activités gratuites.

3 Supercars

Du 9 décembre au 29 janvier, Bruxelles, Autoworld, Parc du Cinquantenaire

Voitures rutilantes, carrosseries blinquantes, design hors du commun, compteurs dépassant toutes les normes… une nouvelle sélection de supercars débarque dans le cadre majestueux d’Autoworld pour sa grande exposition de fin d’année. Supercars 2 illustre un des grands chapitres de l’histoire automobile. Collectionneurs privés et musées internationaux ont prêté quelques petits bijoux pour cette exposition dans une mise en scène graphique, sobre et originale.

4 Foire aux livres

Les 17 et 18 décembre de 10h à 19h, Namur expo

Bouquins anciens et neufs à prix réduits, parchemins de collection épuisés ou rares, albums jeunesse vintage, cartes postales, bandes dessinées, affiches de cinéma ou publicitaires… Des milliers de papiers s’exposent et se chinent à la Foire du Livre ancien et du vieux papier de collection. Les articles sont proposés par une centaine de bouquinistes et de spécialistes en papiers de collection.

5 Noël médiéval

Le 17 décembre dès 11h, Bouvignes (Dinant)

La cité mosane de Bouvignes fait un bond dans le passé, se plonge dans une ambiance du Moyen Âge, et consacre ce samedi à sa Journée médiévale. Dès le matin, un grand marché médiéval convie à découvrir l’artisanat de l’époque. À 18h, place à une originale messe médiévale, et à 19h30, le spectacle Le Noël des Santons. L’occasion aussi de visiter la Maison du patrimoine médiéval mosan.

6 Chemins de création

Les 16, 17 et 18 décembre, Mons, Abbaye de Saint-Denis

Directement du créateur au pied du sapin, les Chemins de Création convient à rencontrer 45 artisans et artistes pour agrémenter son sapin de cadeaux éthiques, locaux et artisanaux. L’événement programme des ateliers de démonstration, comme de la ferronnerie à la forge. Ce week-end d’hymne à la création artisanale se veut aussi culinaire et musical.

7 Village du Père Noël

Les 17 et 18 décembre, Braine-le-Château

Aux côtés du marché de Noël traditionnel rassemblant producteurs et artisans de la région, de nombreuses animations viennent ravir les enfants dans le Jardin du Père Noël (parc du Bailli). Au programme: des contes de Noël, des sculptures de ballon, du grimage… et la venue du Père Noël pour rencontrer les jeunes… et moins jeunes !

Le week-end prochain

Li Naissances

Le 26/12 à 15h, Liège, Théâtre à Denis

Tchantchès, et sa troupe de marionnettes du Théâtre à Denis, se réveillent pour narrer aux familles des contes de Noël. Ils racontent, entre autres, Li Naissance, "l’histoire wallonne d’un bébé pas comme les autres". Un spectacle riche en folklore liégeois !

Cirque équestre

Du 23 au 30 décembre, abbaye de villers

Spectacle de cirque équestre et théâtral sous chapiteau, A·BOIS met en scène cinq acrobates voltigeurs, deux musiciens et trois chevaux. Fidèle à l’univers de la Compagnie Tempo d’Eole, le spectacle propose une histoire sans paroles, où le cheval, sa force et son élégance participent à la narration. Ça trotte, ça galope, ça voltige et ça bondit !

Noël au théâtre

Du 26 au 30 décembre, à Bruxelles et en Wallonie

Destiné au jeune public, le Festival Noël au Théâtre propose 24 spectacles lors de 46 représentations: théâtre de marionnettes, d’objets, de texte, d’ombres, de musique, de danse pour les tout-petits, dès 18 mois, et les moins petits, parents, grands-parents… Mais aussi une lecture et deux écoutes sonores. Cette programmation éclectique se répartit dans divers centres culturels et théâtres wallons et bruxellois.

