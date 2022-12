Victime d'une terrible chute, Laurence de "Vu à la télé" doit réapprendre à marcher: "Elle a failli être paralysée"

Récemment, ce duo bien connu du petit écran belge a failli vivre une tragédie, comme l'explique Philippe dans une longue publication postée sur Facebook ce dimanche soir.

"Laurence a fait une terrible chute et a failli être paralysée. Elle a été opérée d'urgence il y a 10 jours, opération très risquée car près de la moelle épinière. À présent elle se bat comme une lionne, malgré d'horribles douleurs, pour réapprendre à marcher", raconte-t-il.

Philippe a conclu son post par de multiples remerciements, notamment envers le personnel soignant qui a pris sa femme en charge. "Les semaines à venir vont être très douloureuses mais son exceptionnelle détermination et sa grande force de caractère feront qu'elle sortira grandie de cette épreuve. Merci au neurochirurgien, à l'anesthésiste, aux infirmières, aux kinés, aux aides soignantes, aux brancardiers, aux stagiaires, aux cuisinières, aux techniciennes de surfaces qui font un travail exceptionnel. Merci pour tous vos messages et pensées pour la plus magnifique des guerrières"