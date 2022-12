Le liège, un excellent isolant qu’on peut poser du sol au plafond

Le liège, c’est quoi ? Ce matériau provient du chêne-liège, le Quercus suber, un arbre qui pousse dans le sud de l’Europe et dans le nord de l’Afrique. Son écorce peut être récoltée car elle repousse sans créer de dommages à l’arbre. Il est donc écologique, même s’il faut attendre une trentaine d’années pour effectuer la première récolte et une dizaine d’années pour que l’écorce du chêne se régénère après celle-ci, nous apprennent les spécialistes L’âme du liège.

Après avoir subi de rapides traitements, le produit est utilisé par les viticulteurs mais il est aussi de plus en plus prisé par les amateurs de déco.

C’est en effet un matériau aux multiples avantages, surtout à l’heure actuelle… Car le liège est un très bon isolant et apporte, en prime, un confort acoustique. Il est également résistant à l’humidité, au feu, aux insectes et rongeurs et il convient aux personnes souffrant d’allergies respiratoires. Pour ne rien gâcher, sa teinte beige brune et sa texture élastique et douce donnent un côté chaleureux à l’intérieur.

Un pan de mur ou comme revêtement de sol

Très prisé dans les années septante comme revêtement mural il était considéré comme démodé. Mais il fait son grand retour ! On évite le total look, et on opte plutôt pour un pan de mur. Il existe plusieurs magasins comme Qualycork ou Âme du liège qui proposent des dalles murales de différents motifs (marbré, brut, ligné, etc.) et dégradés de couleurs.

Le liège est également utilisé comme revêtement de sol. On peut alors pleinement profiter de son côté élastique et confortable. Autre avantage non négligeable: son entretien. Il suffit de le brosser doucement avec de l’eau dans laquelle on a versé du savon de Marseille ou du savon en paillettes. On rince ensuite à l’eau claire, sans trop le mouiller et on essuie avec un chiffon propre. C’est donc un rien plus contraignant que du carrelage, mais nettement plus facile que du parquet.

Simple à poser

Il faut ajouter que sa pose est simple. Le revêtement doit être propre pour optimiser les effets. Le sol ou le mur doit donc être parfaitement nettoyé. Il ne faut pas hésiter à poncer l’ancien revêtement. Ensuite, on pose simplement les dalles ou les lattes de liège et on les fixe entre elles avec de la colle. Pour allonger encore sa durée de vie, on peut traiter les dalles avec plusieurs couches de vernis spécial.