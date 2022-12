Promis, je ne parle pas de foot ni des soubresauts qui agitent actuellement le Parlement wallon. Ni même des problèmes d’approvisionnement en énergie ou du coût de la vie. Mais une bonne nouvelle dont vous avez pu prendre connaissance dans les colonnes de votre journal préféré ou sur son site web. La Wallonie vient lancer officiellement la mise en route de deux parcs nationaux: le territoire de l’Entre-Sambre et Meuse et la Vallée de la Semois. De quoi, selon la ministre en charge du dossier, mieux protéger et valoriser nos espaces naturels exceptionnels et un signal fort en faveur de la nature, avec plus de 51 000 ha où elle sera développée et valorisée. Pour moi, le signal fort vient surtout de la mobilisation suscitée par ces projets. Ce n’est pas un truc que quelques technocrates ont sorti de leurs cartons, mais des centaines de citoyens, des associations, des communes, des entreprises y ont participé. Tous ces gens ont consacré des heures et des heures de travail, réunions, études, comparaisons, visites sur le terrain pour élaborer des dossiers qui, in fine, ont recueilli une quasi-unanimité positive dans leur région. Le fait est assez rare pour être souligné. Et applaudi !

©methaphum – stock.adobe.com

©Yves Bircic

