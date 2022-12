Pourquoi et comment sortir de sa zone de confort ?

Le thérapeute Jean-Paul Sauzède avance trois raisons de quitter sa zone de confort: "Je vis trop d’inconfort dans mon confort et je prends le risque du mieux ; une énergie vitale, une rencontre me poussent à la quitter ; j’y suis contraint par un événement extérieur: le chômage, la maladie, une rupture."

Pour en sortir, il faut cependant lutter contre cet instinct naturel qui nous pousse à résister au changement. "Cette peur universelle cache celle de perdre la maîtrise de sa vie et de son environnement. C’est normal : tout changement remet en question notre univers connu, nos habitudes de vie, nos croyances. Et pourtant, tout change en permanence autour de nous, et nous n’y pouvons rien !", développe Cécile Kapfer, psychothérapeute.

Les six conseils

1. identifier sa zone de confort Commencez par identifier votre zone de confort, puis votre objectif. Demandez-vous quelles sont les choses que vous faites par habitude et non par envie ou plaisir, et les aspects de votre vie sur lesquels vous avez envie d’évoluer. " Cécile Kapfer, psychothérapeute, propose de fixer une date butoir et de verbaliser son objectif de transformation.

2. Explorez votre zone d’apprentissageJean-Paul Sauzède conseille de se préparer à ce changement, en vérifiant sa faisabilité, en évaluant les risques que l’on s’apprête à prendre. "N’hésitez pas à questionner des personnes qui ont déjà franchi le pas pour vous enrichir de leur expérience", ajoute Cécile Kapfer.

3. Démystifiez le changement "Repensez à des événements de votre vie passée, conseille l’experte. Un déménagement, un enfant, ­une rupture, un changement professionnel: et pourtant, vous êtes toujours là. Et sans doute, avec le recul, ­certains de ces changements ont-ils été pour le mieux dans votre histoire de vie."

4. Faites équipe avec un proche Motivez un partenaire susceptible de vous donner de l’élan. "Ce parent, cet ami, sera votre “premier de cordée” pour avancer sans vous mettre – trop – en danger", explique Jean-Paul Sauzède. Double avantage: profiter de son énergie inspirante et gagner en autonomie. "V ous rêvez de sport nature ? Partez en rando trois jours avec cette copine qui connaît la région par cœur ! Grâce à son soutien, vous vous sentirez en confiance, prête à la suivre et à vous enrichir de ce qu’elle vous apporte."

5. Relativisez les échecsL’échec n’est pas un drame, mais plutôt un tremplin, et même un guide. Il fait partie de l’apprentissage. "V ous pourrez recommencer, revenir en arrière et modifier votre programme d’action ", rassure Cécile Kapfer.

6. Pensez positifPratiquer la visualisation positive est une aide excellente: "Oser votre rêve, comme le définit Jean-Paul Sauzède, vous aidera à avancer, à voir du bon dans des situations qui vous font peur, à vous autoriser à imaginer le meilleur pour vous-même. Par exemple, si vous ne savez pas nager et que vous êtes décidé à prendre un cours avec un maître-nageur, imaginez-vous quelques heures avant dans l’eau, en train de nager, et focalisez-vous sur les sensations positives que cela peut vous apporter. Pensez au gain et non à la perte."