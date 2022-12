Un menu de fête accessible et 100% belge : 4 recettes de la cheffe renommée Sofie Dumont

Chef du digital

Après le restaurant, elle aura sa propre émission culinaire en radio, puis en télévision sur VTM pendant 5 ans. Elle se tourne ensuite vers le digital et créé son site internet. Depuis, elle est partout: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube… Ses recettes, astuces et conseils pour une cuisine savoureuse, quotidienne ou d’occasion, élaborée ou simple sont partout. "Je propose une cuisine abordable, facile et surtout très goûteuse. Il y a du végétal, du végétarien, du gluten free, de la viande, du poisson… De la pâtisserie aux repas de la semaine en passant par les lunchs rapides ou les menus de fêtes, je veux partager avec les gens une cuisine saine et accessible à tous, faite de bons produits de chez nous."

Depuis longtemps, Sofie Dumont a à cœur de faire rimer "bien manger" avec "moins dépenser". Elle propose énormément de "budget cooking", des recettes à prix tout doux et délicieuses. "Je fais énormément de live video, j’échange avec ma communauté pour répondre à leurs questions, les conseiller. Il est important de continuer à bien manger mais avec les crises, cela devient difficile pour les gens. J’ai à cœur que tous aient accès à ce que je fais." Pour les fêtes justement, elle propose même un livre de recettes en ligne gratuit, et de nombreuses astuces sur son site. De quoi épater ses convives et se faire plaisir sans exploser son budget. "Durant les fêtes, et vu la situation actuelle, il est encore plus important que l’on se fasse plaisir, que l’on se réconforte avec de bonnes choses. Et notre pays en regorge, pour tous les budgets !"

4 recettes pour un repas de fête

1. Entrée - Bouchées feuilletées au brie et abricots

"Des bouchées feuilletées comme apéro, tout le monde aime ça ! Une pâte feuilletée légère et croustillante, du brie fondant et des abricots doux, une combinaison de saveurs surprenante et festive !"

Ingrédients (16 pièces ou 6 pers.):2 feuilles rondes de pâte feuilletée, 125 g de brie tempéré, 1 càs de confiture d’abricots, poivre noir du moulin et pincée de sel, 1 jaune d’œuf battu, 1 càc d’herbes au choix.

Préparation (35 min)

1. Laissez votre pâte feuilletée aussi longtemps que possible au frigo, afin qu’elle reste bien ferme. Coupez le brie en morceaux, avec la croûte, mettez dans votre robot avec la confiture, poivre et sel et mixez fin jusqu’à obtenir une crème.

2. Étalez sur un cercle de pâte feuilletée, de façon bien égale jusqu’aux bords.

Posez un second cercle de pâte feuilleté dessus et aplatissez.

3. Coupez des lamelles d’un bon centimètre, éventuellement avec un rouleau carrelé ou un grand couteau.

4. Préchauffez votre four à 175° C. Graissez des moules à muffins ou cupcakes. Vous pouvez aussi les cuire sur du papier cuisson sans utiliser de moule.

5. Pressez les lamelles plus courtes des bords ensemble pour que toutes les lamelles soient aussi longues. Tressez-les en sens contraire pour former des guirlandes.

6. Mettez-les dans les moules ou sur le papier cuisson. Enduisez-les de jaune d’œuf et éparpillez-y les épices de votre choix.

7. Cuisez-les pendant 25 minutes jusqu’à ce qu’ils soient croquants et dorés.

8. Laissez refroidir sur un grill.

Bonus: Préparez à l’avance et mettez-les 5 minutes au four avant de servir !

2. Plat (viande) - Porc moutarde, rösti, poires et mandarines

"Une roulade de porc est au moins aussi savoureuse qu’un rôti ou un filet pur. Décorée de façon festive avec des ingrédients de saison et pommes de terre röstis, nappée d’une sauce moutarde… c’est la fête !"

Ingrédients (4 pers.):1kg roulades de porc, 800 g pommes de terre farineuses, 2 càs huile de maïs, 3 oignons, 7 feuilles laurier, 2 poires, 2 mandarines. Sauce: 200 ml de crème, 2 càs de moutarde ancienne grain, 25 cl fond brun.

Préparation (1h30)

1. Salez et poivrez votre roulade.

2. Faites mousser le beurre dans une poêle, coupez les poires en 2, sortez-en le tronc, coupez les mandarines en 2 et posez-les dans la poêle dans le sens de la coupe, faites brunir 3 à 4 minutes, réservez.

3. Brunissez bien la roulade de tous les côtés dans la même poêle et mettez dans un plat au four sur une branche ou des feuilles de laurier.

4. Enfournez 35 à 40 min à 170-175° C. Si vous avez un thermomètre à viande, la température du milieu doit être de 65 à 75° C pour une cuisson rosée.

5. Déversez la graisse de la poêle et mouillez avec le fond brun, ajoutez la moutarde et la crème, salez et poivrez.

6. Pelez les pommes de terre, coupez en fines lamelles puis en julienne, vous pouvez aussi les râper dans un robot. Hachez l’oignon très fin et mélangez aux pommes de terre, salez, poivrez.

7. Prenez un tas du mélange de la taille d’une cuillère à soupe, pressez-en le jus et pressez dans un petit cercle en inox. Mettez sur une plaque au four, éparpillez un peu d’huile d’olive sur les röstis et cuisez 25 à 30 min.

8. Ajoutez les poires et mandarines les dernières 15 min avec la roulade, qu’elles cuisent bien.

9. Avant de servir, coupez la roulade en tranches d’un centimètre, servez avec une poire, une mandarine, le rösti, et nappez de sauce.

3. Plat (vegan) - Vol-au-vent

"Préparer un savoureux vol-au-vent vegan, c’est possible ! Voici comment préparer ce véritable classique en version végétale."

Ingrédients: 250 g champignons blancs, jus d’un grand citron, 1 càs margarine, 1 càs d’épices saté, 2 càs huile pépins de raisin, 1 kilo pleurotes, 250 g de boulettes vegan, noix de muscade, 30 g de margarine, 45 g farine, 125 g crème végétale, 350 ml lait végétal froid, 30 ml de bouillon légumes, 1 càs moutarde, 1 pâte feuilletée végétale.

Préparation

1. Mettez les petits champignons dans une poêle avec un couvercle.

2. Ajoutez le jus de citron et la margarine, assaisonnez avec poivre et sel et laissez mijoter 5 min sous couvercle.

3. Posez les pleurotes sur une plaque au four avec du papier cuisson avec le côté plat vers le bas, épicez bien avec poivre, sel et les épices saté, quelques gouttes d’huile et cuisez pendant 20 min à 200 ° C jusqu’à ce qu’ils soient bien brunis.

4. Dans un grand récipient, faites fondre la margarine, faites la mousser et ajoutez la farine en une fois, mélangez bien et laissez cuire pendant 2 à 3 min, jusqu’à ce que ça sente le biscuit, c’est comme ça qu’on évite un goût farineux.

5. Ajoutez le lait, remuez bien pour éliminer les grumeaux, ajoutez le bouillon et la crème et portez à ébullition, ajoutez les petits champignons, les pleurotes cuits et les boulettes vegan, faites mijoter un moment à feu doux.

6. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement, si c’est trop épais, ajoutez du bouillon.

7. Déroulez la pâte feuilletée, enduisez-la d’huile et cuisez-la au four pendant 25 à 30 min jusqu’à ce qu’elle soit dorée et croustillante.

8. Servez votre vol-au-vent avec des frites croquantes et la pâte feuilletée.

4. Dessert - Tarte tatin aux pommes

"La tarte tatin est une tarte aux pommes renversée avec des pommes caramélisées. Elle a été créée par hasard en 1889 lorsqu’une des sœurs Tatin a posé la pâte au-dessus des pommes au lieu d’au fond. Merci à elle, les pommes sont super tendres et la pâte très savoureuse, parfait pour chaque fête. Ce grand classique s’accompagne parfaitement d’une boule de glace et d’une touffe de chantilly !"

Ingrédients: 5 pommes Granny Smith, 5 pommes Jonagold, 80 g sucre, 40 g beurre froid, 1 bâton vanille (facultatif). Pâte en croûte: 200 g farine, 100 g beurre, 1 pincée sel, 1 càs de sucre, 1 œuf froid.

Préparation (1h)

1. Préchauffez votre four à 200° C. Mettez tous les ingrédients pour votre pâte dans un robot (pas un mixeur) sans l’œuf et mixez jusqu’à obtention d’un mélange sablonneux. Peut aussi se faire à la main.

2. Ajoutez l’œuf et mélangez jusqu’à adhésion.

3. Formez une boule de pâte ronde et plate, emballez-la et faites-la solidifier pendant 1h au frigo.

4. Mettez le sucre, la moelle de vanille et le bâton gratté dans un poêlon et faites caraméliser. Remuez, sortez le bâton, versez dans le moule.

5. Pelez les Granny Smith, coupez en 4, enlevez le tronc et posez-les en forme de fleur dans votre moule sur le caramel. Pelez les Jonagold, coupez-les en petits bouts et mettez-les au-dessus des Granny Smith.

6. Déroulez votre pâte avec un peu de farine, posez-la par-dessus des pommes. La pâte peut dépasser. Faites une croix au milieu afin que la vapeur puisse s’en échapper.

7. Cuisez 45 min à 200° C à faible vapeur.

8. Laissez refroidir, posez une assiette plate sur la tarte et retournez-la.

9. Saupoudrez de sucre impalpable et décorez à l’envie. Servez légèrement tiède.