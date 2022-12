Question jardin : quels fruitiers planter quand on a un petit jardin ? La réponse de notre spécialiste

Des framboisiers et des mûriers ?

Vu la superficie du jardin, ces petits fruits peuvent causer quelques soucis. Les framboisiers peuvent se révéler quelque peu envahissants si on n’y prend pas garde tandis que les mûres sont des plantes dont les tiges peuvent atteindre plusieurs mètres dans de bonnes conditions. De plus, ces plantes demandent un entretien annuel comme la suppression des tiges ayant fructifié. Pas toujours évident pour des novices en jardinage !

Opter pour les groseilliers…

Les groseilliers à grappes sont des classiques du jardin. Véritablement arbustifs ils ne sont pas volumineux et leur entretien est limité: parfaits donc pour les débutants. Un petit conseil: comme ce sont des plantes ayant un enracinement superficiel, elles sont sensibles à la sécheresse estivale d’où l’importance d’un bon paillage au pied. À part cela, les groseilliers poussent dans la plupart des sols et acceptent aussi bien le soleil que l’ombre légère.

Quelles variétés faut-il privilégier ?

Jonkheer Van Tets est connue depuis longtemps pour ses gros grains rouge foncé en juillet mais depuis quelques années déjà cette variété est supplantée par la Stanza, très productive, aux fruits rouges à récolter dès le début du mois de juillet, et la Rovada, à l’abondante production à partir de la mi-juillet et particulièrement bien adaptée aux régions plus froides du pays. Pour sortir de l’ordinaire, pourquoi ne pas planter le groseillier Versaillaise blanche aux très longues grappes de fruits blancs à récolter au début de l’été tout comme l’excellente Perle blanche.

Et des cassissiers ?

Voilà encore des arbustes intéressants pour les petits jardins. Leur culture est identique à celle des groseilliers à grappes donc aisée. À retenir: Wellington XXX pour ses délicieux fruits mais un peu sensible aux gelées tardives (à éviter en Ardenne), Black Reward pour son excellente résistance au mildiou (récolte fin juillet) et surtout Titania, résistante aux maladies, très productive et aux gros fruits d’une excellente saveur.

Par contre on évitera la plantation des groseilliers à maquereaux dans ce petit jardin étant donné qu’ils sont fortement épineux !

