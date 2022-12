Les recettes de Lara Fabian - Nos conseils pour choisir son fromage à raclette - 5 recettes signées Whoogy’s : notre sélection pour les Wallons Gourmands

Ca y est la saison est lancée : les premiers flocons sont tombés, les illuminations envahissent nos villages et les places des villages sentent bon le vin chaud.

Et oui, les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et vous êtes nombreux à déjà faire du lèche-vitrines en pensant aux cadeaux que vous allez (vous) offrir. Mais moi, ce que j’aime par-dessus tout durant cette période de pré fête c’est de faire… du lèche magazine.

Vous voyez de quoi je parle ? Magazine, journaux, folders publicitaires, durant cette période, tous ont pris l’habitude de revêtir leurs habits de fête pour nous faire saliver. Conseils de chefs, menu de fête, mets d’exception… rien que de regarder les images, je me vois attabler comme une reine le soir de Noël.

Sauf que cette année, il y a un truc qui me chipote : lorsque je fais ma petite revue de presse des fêtes. Tous, je dis bien tous, ont décidé de me rappeler qu’il fallait composer cette année avec une invitée plutôt dérangeante appelée… inflation. Résultat ? Mes petits magazines me servent du menu de fête anti crise, des conseils pour un réveillon pas cher ou encore leurs idées pour remplacer les produits rares et chers.

Non mais allô quoi ? Qui a dit que l’on ne pouvait pas préparer un menu de fêtes digne de ce nom sans déballer 100 euros par tête de pipe ? Et puis est-ce que vous pensez qu’on a attendu cette invitée indésirable pour cuisiner avec bon sens ? Laissez nous rêver pardi, montrez-nous des truffes, du jambon noir et du homard bleu, allez c’est ça aussi la magie des fêtes.

Inscrivez-vous à notre newsletter Wallons Gourmands

Nos recettes

Blanc de poulet farci avec fromage de Herve AOP et brocoli by Cookameal

+ A LIRE

Crêpes aux poires et crème de marrons

+ A LIRE

Quand Whoogy’s et Comté s’associent pour vous offrir 5 recettes

Donnez un morceau de Comté AOP à l’influenceur culinaire Whoogy’s et il vous offrira des associations étonnantes avec des jeux de texture et de saveurs qui vous surprendront.

+ A LIRE

L’actu

Saison 14 de Top Chef: un candidat belge et trois brigades seulement

M6 a livré quelques infos ce vendredi matin pour la prochaine saison de Top Chef. Il y aura bien un candidat belge et seulement trois brigades.

+ A LIRE

La Wallonie picarde, un terreau toujours plus fertile en brasseries

La Wallonie picarde, un terreau toujours plus fertile en brasseries

Lors de notre dernier relevé, qui datait d’avant le Covid, notre région comptait trente-trois "brasseries". Elles sont désormais 38, dont 26 (et bientôt 28) produisant leurs bières sur site, tandis que deux ou trois autres projets semblent déjà bien avancés.

+ A LIRE

Énergie et inflation: nos chocolatiers doivent gonfler les prix

Le prix du chocolat augmente ou va augmenter chez nos artisans verviétois. Ils disent n’avoir d’autres choix… Le chocolat aura-t-il toujours malgré tout la cote en ces périodes de fêtes?

+ A LIRE

Lara Fabian passe à table

Lara Fabian propose une autobiographie gourmande et singulière où les souvenirs de famille cohabitent avec ses recettes favorites. Un régal.

+ A LIRE

Chouette, c’est raclette : nos conseils pour bien choisir

Conviviale et facile à préparer, la raclette, c’est le repas de saison par excellence. Nos conseils pour vous y retrouver.

+ A LIRE

Quand nos chocolatiers aident Saint-Nicolas

Plus qu’une fois dormir avant l’arrivée du grand Saint-Nicolas. Petit tour de ce que nos chocolatiers ont préparé afin de l’aider dans sa tournée.

+ A LIRE

Le resto

On a mangé au «Pré de chez vous»: voici ce qu’on en a pensé

Une cuisine originale et minutieuse pour honorer

+ A LIRE