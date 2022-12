Du côté de Porsche, c’est à l’image des voitures. Du haut, voire très haut de gamme. Le constructeur allemand propose deux versions de vélo, une sport et l’autre cross. Tout est là pour faire plaisir aux aficionados: cadre en carbone, suspension intégrale, moteur Shimano puissant, superbe design et look très sportif, qui combine les plus beaux matériaux. Mais comme pour les voitures, la magie Porsche a un prix élevé. Il faut compter entre 8 900 € et 10 900 € pour s’offrir, au final, un vélo qui délivre une assistance maximum de 25 km/h.

Un mastodonte

Changement de continent. Nous sommes aux États-Unis avec le dernier né issu des marques automobiles. Un des plus impressionnants, à l’image de ses voitures. La marque américaine Hummer vient de sortir son vélo. Si on se rappelle des Hummer de l’armée américaine ou de ceux que l’on croise parfois en Belgique, pour les vélos, le constructeur US a choisi le même créneau. Un monstre à deux roues vient de surgir dans le monde des speedbikes. Et comme pour les voitures, Hummer a tout surdimensionné avec son speedbike Hummer Super E Bike. Le mastodonte possède un moteur dans chaque roue. Chacun délivre 750 W et un couple de 80 nm. La batterie dépasse les 1000 Wh. Difficile d’imaginer le temps de recharge d’un tel engin.

Si tout est surdimensionné sur ce modèle, le choix d’un équipement Shimano, moyen de gamme, peut surprendre. Cela se justifie dans le prix puisque pour obtenir ce speedbike, le constructeur américain demande 4 000€.