Pour le prix, il n’y a pas match et pour le goût… non plus. Quand on regarde le prix au kilo, le fromage sous-vide de nos grandes surfaces est imbattable à moins de 20€ le kilo, alors qu’on est plus souvent autour des 25-30€ (voire plus) chez le fromager.

Pourquoi? Le fromage acheté sous-vide sera fabriqué avec du lait pasteurisé, et affiné moins longtemps. Chez le fromager, pour la classique Raclette de Savoie, au lait cru, il faut compter deux mois d’affinage minimum selon le cahier des charges de l’IGP (Indication Géographique Protégée), pour la suisse, trois à six mois… de quoi lui donner un goût typé. Aucune garantie ni exigences pour les fromages prétranchés.

Le fromage de qualité à la découpe sera aussi sans additif. En effet, pour conserver assez longtemps du fromage coupé, on trouvera bien souvent sur l’étiquette de l’emballage du E235 ou natamycine un fongicide naturel, pour empêcher les moisissures sur la croûte.

Et puis, vous ferez peut-être quand même une petite économie en l’achetant à la découpe chez votre fromager puisque vous pourrez choisir précisément la quantité qu’il vous faut sans dépendre de la taille d’une portion sous vide déjà prête et pas forcément adaptée au nombre de convives.

Quelle quantité prévoir?

Comptez en moyenne 200g de fromage par personne. 150g pour les enfants. Pour la charcuterie, entre 80 et 100g par personne et 350-400g de pommes de terre.

Raclette suisse ou française?

En France, il y a classique raclette de Savoie. En Suisse, la graal, c’est la Raclette de Bagnes ou tout simplement Bagnes ou Raclette du Valais. La raclette de Savoie sera plus douce que la suisse.

Des alternatives?

Y’en a plein! En France Le morbier, le bleu de Gex, sans oublier le Reblochon pour une mini tartiflette individuelle. En Italie, un autre fromage de montagne: la Fontina. En Suisse, l’Appenzeller ou Appenzell fait des merveilles en raclette. On peut aussi choisir un bon gouda de chèvre ou un fromage d’abbaye qui fondra aussi très bien.

Avec ou sans croûtes?

Le fromage à raclette a une croûte naturelle, sans plastique ou cire. Elle est donc tout à fait comestible. Après, c’est juste une question de goût…