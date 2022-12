Voyage au ski : la huppée Zermatt et le mythique Mont Cervin

Redouté, maudit pour certains, le Mont Cervin a coûté la mort à plus de 500 alpinistes en 157 ans d’escalade. La première ascension du Cervin (Matterhorm en allemand) en 1865 s’est terminée par la chute mortelle de quatre alpinistes scellant ainsi sa funèbre réputation. Dans le petit Matterhorn Museum qui jouxte l’église du village, on peut voir la corde originale, en chanvre, rompue lors de cette ascension. Elle y est posée telle une relique sous une cloche en verre. Entre 1857 et 1865, quinze tentatives infructueuses d’ascension du Mont Cervin ont été entreprises. Les grimpeurs pensaient atteindre le sommet par l’Italie. Mais c’est par la Suisse qu’ils sont finalement arrivés au sommet de la montagne en forme de pyramide.

Zermatt, ses boutiques chics

Zermatt est la station la plus connue du Valais. Après Zurich et Genève, c’est la troisième "ville" la plus fréquentée de Suisse. Elle fut jadis peuplée de paysans côtoyant le pied du Cervin à bonne distance. L’ambiance de cette station en vogue aujourd’hui est multiple. Son artère commerçante, la Bahnhofstrasse, est très animée, été comme hiver. Quelques vieux chalets et mazots se fondent dans un décor d’opulence que dominent les palaces et les très nombreux hôtels de cette station huppée.

À coup sûr, de nombreux randonneurs, skieurs et fous de glisse envahissent les contreforts de Zermatt. Mais le village allie tradition et modernité et les enseignes des boutiques chics viennent ici compléter une ambiance typiquement suisse dont on ne retient bien souvent que les paysages de montagnes somptueux. En effet, Zermatt la douce c’est aussi en dehors du village, les sentiers qui serpentent à travers ses hameaux avec leurs chapelles. Elles se fondent dans le manteau neigeux en hiver ou contrastent, l’été, sur le vert des prés et de majestueuses forêts valaisannes. C’est un lieu où l’air frais descend des glaciers, où l’on contemple la majesté des sommets et, au détour d’un chemin, un petit oratoire bâti sur le roc.

Chapelet de cimes

Zermatt, station sans voitures, tire de l’absence de circulation automobile cette singulière image de marque qui, selon certains, renforce son prestige sans pénaliser les riverains.

"Le pays de Zermatt" est le symbole de l’exotisme suisse. C’est le pays des randonnées. Un chapelet de cimes sublimes et de paysages époustouflants encadre de jolies promenades.

Située dans la Valais, "le vieux pays" comme disent les Valaisans jouxte l’Italie. Si près, si loin, Zermatt a été de tout temps, ce lieu de transit entre le Sud et le Nord qui attire les amateurs de la décontraction et de dépaysement à la suisse. Dans la région cohabitent francophones et germanophones. Ils parlent un patois assez difficile à comprendre pour un étranger. Leurs accents peuvent changer d’une vallée à l’autre.

Téléphérique le plus haut d’Europe

Enfantée dans la douleur, l’histoire du Cervin continue néanmoins de fasciner les foules. Le Matterhorn appelé "Finger Gottes" (Doigt de Dieu) par les germanophones, attire de plus en plus les touristes venus d’Asie, des États-Unis et d’ailleurs. La station doit son essor à Alexander Seiler, originaire du village de Goms situé dans la vallée de Conches au cœur des Alpes suisses. Ce pionnier de l’hôtellerie fut un des premiers à identifier le potentiel touristique de Zermatt. Fils de paysan, Seiler a réussi, dans les années 1850, à transformer le village rural de Zermatt en une station touristique de renom.

Le Cervin est un nom qui vaut de l’or, une vie qui se paie cher. Oui, nous sommes en Suisse, pays de la haute horlogerie. Cette sentinelle hors ligne et en plein Valais constitue, été comme hiver, un régal pour les marcheurs qui contournent ses abords à pied, à ski, à raquettes.

Glaciers et lacs

Zermatt est synonyme de qualité, de douceur de vivre, de luxe. La station semble ne jamais désemplir. Zermatt est un peu le Knokke-le-Zoute du Valais. Ses sommets, glaciers et petits lacs en altitude sont parmi les plus populaires de Suisse. Vous pouvez prendre le téléphérique le plus élevé d’Europe (3 883 m) pour découvrir le glacier du Matterhorn ou visiter le majestueux Rothhorn (3 100 m). Ou alors prendre place dans le petit train à crémaillère le plus haut d’Europe (!) qui vous dépose au sommet du Gornergrat (3 089 m) en une demi-heure. Un régal.