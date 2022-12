Vélos: «Jusqu’à 25% de hausse des ventes» d’accessoires et équipements

Ainsi, selon Philippe De Boe, représentant spécialisé, les ventes d’équipements cyclistes ont fortement augmenté en Belgique au cours des trois dernières années. « Même si les chiffres varient d’une région à l’autre, on se rend compte que le marché se porte de mieux en mieux depuis 2019, explique-t-il. Pour la marque allemande Vaude dont je m’occupe notamment, on a par exemple constaté une augmentation des ventes de l’ordre de 15% entre 2019 et 2020, et de 25% entre 2020 et 2021. C’est très positif et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre puisque les chiffres pour 2022 s’annoncent très bons également. » Et ce, même si la croissance s’annonce un peu moins forte qu’il y a un an, à la sortie du confinement.

Dans son Decathlon de Wavre où « les clients se ruent désormais sur les vélos tout chemin plutôt que sur les VTT », Nicolas Bultot, le responsable du rayon cycle, observe également une hausse des ventes liés aux accessoires. « C’est logique : les gens qui achètent un beau vélo veulent en prendre soin et s’équiper au mieux. » Résultat des courses ? « Les pièces détachées et les casques rencontrent un certain succès tout comme une partie des textiles », confirme l’employé de l’enseigne française.

L'importance du look

Dans le viseur des « nouveaux » adeptes de la bicyclette, « des vêtements techniques imperméables et très visibles » en priorité. Objectif ? Se rendre au boulot ou à la boulangerie en conservant un certain confort.

« Mais on constate aussi que le confort ne fait pas tout, poursuit Nicolas Bultot. Il faut que les vêtements soient aussi sympas à porter. » Ce que confirme Philippe De Boe, le représentant belge de Vaude. « Les cyclistes accordent beaucoup d’importance à leur look, y compris ceux qui utilisent le vélo pour se rendre au travail. C’est fini l’époque où on ne faisait pas attention à la veste que l’on portait, par exemple. Aujourd’hui, les consommateurs n’achètent plus que des tailles bien coupées avec un style urbain transposable au bureau. Et c’est la même chose pour la bagagerie: les sacs doivent désormais protéger nos affaires personnelles tout en ayant du cachet. »

Pour peu que la Wallonie continue d’investir dans ses pistes cyclables, le marché belge des accessoires et de l’équipement cyclistes - dont le prix peut parfois dépasser la centaine d’euros - espère poursuivre sa croissance dans les années à venir. Et, de l’avis même de plusieurs revendeurs, il a même déjà commencé à séduire une autre clientèle, qui ne possède pas de vélo mais qui est convaincue par le confort de ces textiles.