Un grand livre ouvert d’où s’échappent trois petits cochons dodus sous l’œil gourmand du loup, un arbre entouré d’une immense écharpe colorée, un lapin qui réchauffe ses petites pattes devant une cheminée garnie de cadeaux, un bonhomme de neige qui entame sa longue et inexorable fonte, saint Nicolas et Père Noël surpris en pleine bisbrouille… Point commun entre toutes ces saynètes: l’hiver, source d’inspiration de nombreux livres pour les enfants et de décors qui donnent envie de se blottir au coin du feu en se racontant de belles histoires!

Pour son exposition de fin d’année, "D’Hiver, divers", la Ville de Namur a convié 12 illustratrices et illustrateurs jeunesse belges, comme Emile Jadoul, Catherine Pineur, Gabrielle Vincent…, à la galerie du Beffroi. Chaque artiste se révèle à travers les planches originales d’un livre exposées dans des mises en scène originales, donnant vie au récit. Comme par magie, les animaux et les personnages de papier sortent de leur cadre dans des décors inventifs mêlant joyeusement les ambiances feutrées et la palette bleutée, saupoudrée de blanc, de l’hiver. À l’entrée de la galerie, un coin lecture invite les enfants à se plonger dans les livres de l’exposition.

www.namur.be

2. Sculptures de Lego - Bruxelles, Grand-Place - Jusqu’au 8 janvier

"The Art of the Brick" présente près de 70 sculptures faites à partir de plus d’un million de briques, et créées par l’artiste américain Nathan Sawaya. La Nuit étoilée de Van Gogh, La Joconde de Léonard de Vinci, Le Cri d’Edvard Munch… ou encore le squelette d’un Tyrannosaurus Rex de 6 mètres de long.

theartofthebrickexpo.com

3. Pères Noël par milliers - Tournai, Musée des Arts de la marionnette - Du 11 décembre au 8 janvier

Une impressionnante exposition de Pères Noël plonge les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et magique au Musée des arts de la Marionnette. Cartes, statues, automates, porcelaines de toutes tailles et autres curiosités provenant de nombreux pays... la collection de 2 000 objets et de sculptures à l’image du Père Noël immergent petits et grands, pour un temps suspendu, au pays féerique de Santa! L’occasion également de découvrir un musée qui possède une collection d’environ 2 500 marionnettes de toutes provenances, et dont la mission est de valoriser la diversité de la marionnette dans le monde tout en mettant en exergue la richesse du patrimoine culturel et marionnettique de la Belgique. En outre, ce dimanche 11 décembre à 17h, le spectacle déambulatoire Bon voyage Père Noël est conté dans les jardins du musée.

www.maisondelamarionnette.be

4. Festival des crèches - Muzeray (Meuse, France) - Du 1er décembre au 3 janvier 2023, de 14h à 20h

Depuis 1998, un petit village du nord de la France propose son festival des crèches, chaque année paire. Derrière les fenêtres des maisons ou dans les granges, des nativités provenant du monde entier s’offrent aux regards émerveillés des visiteurs. Et bien sûr, dans le musée de la Crèche également!

www.museedelacreche.com

5. Noël à Modave - Château de Modave - Du 10 décembre au 8 janvier

Le château de Modave se décore entièrement pour une ambiance féerique et magique. Dans l’esprit de Noël, les 25 salles du château se sont parées de décorations. Sapins colorés, élégantes tables dressées, petits lutins facétieux, animaux surprenants, bougies chatoyantes, etc., agrémentent le parcours. Et à l’extérieur, le soir venu, les façades s’illuminent.

www.modave-castle.be

6. Safari urbain - Schaerbeek, bibliothèque Sésame - Jusqu’au 7 janvier

Exposition de photos, "Safari urbain" met en lumière la faune sauvage présente en ville. Renards, moineaux, faucons et bien d’autres animaux vivent et évoluent à Bruxelles et partout ailleurs. Le photographe animalier schaerbeekois Thomas Jean ( La Minute Sauvage) les a croisés et photographiés. Voilà l’occasion d’admirer la beauté de cette faune et de comprendre les enjeux liés à sa préservation.

www.laminutesauvage.be

7. Parade en lumière - Mouscron - Le 11 décembre

Spectacle de son et lumière, City of light invite à déambuler dans le centre-ville de Mouscron en compagnie de 300 figurants et artistes professionnels: cracheurs de feu, jongleurs, échassiers lumineux... L’apothéose se tient sur la Grand-Place. Le récit du spectacle aborde les fêtes de Noël originelles... bien avant l’ère chrétienne. Départ à l’arrière du Staquet, à 18 h. Spectacle gratuit.

www.tourdessites.org