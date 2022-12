On a testé le resto Di vini e cucina à Wavre

Une bouteille et une fourchette

En trônant au milieu de la salle, le cellier s’affirme clairement comme une pièce maitresse du restaurant. Il va chercher ses flacons dans tout le vignoble transalpin, pourvu que ceux-ci soient bio ou issus de la culture en biodynamie. Il rappelle que l’assiette ne va pas sans le verre, comme le dit le logo de la maison qui dessine une bouteille et une fourchette. Et comme l’enseigne l’annonce clairement: Di vini e cucina, du vin et de la cuisine. Un nom qu’on peut aussi entendre comme une promesse: divine cuisine…

Une grillade de cinta senese

Marie et Simon sont à l’apéritif: le gin de la semaine, qui est un Blue Scorpio belge parfumé au citron et à la sauge, et une coupe de Franciacorta, un agréable mousseux de Lombardie.

Ils vont faire confiance à la formule "assagi", en français "dégustation": trois piccoli piati à choisir dans le menu-carte. Cela leur fera six assiettes à se partager, question de goûter au maximum.

Les crevettes violettes, qui font la gloire de Gallipoli, sur la mer Ionienne, sont présentées en tartare, avec un gel d’agrumes de Sicile. La fassona piémontaise, une des principales races bovines du pays, se déguste en carpaccio, avec juste quelques grains de sel. Pour suivre, la truffe blanche d’Alba: sur des tagliolinis et dans les raviolis del Plin dont la pâte est très riche en œufs. Jusqu’à quarante jaunes au kilo! Et voilà encore un gros oignon doux farci de chair à saucisse, avec une crème de Tallegio. Puis, avec des fèves des marais, une grillade de cinta senese, un porc de race rustique nourri aux glands comme son cousin l’iberico bellota. Au dessert, le chocolat qui cache la dame blanche ou le tiramisu fondent sous la grappa brûlante ou le chocolat chaud, l’une et l’autre versés à la table.

En sortant, Marie s’attarde devant les toiles rayonnantes de couleurs que signe une autre Marie, l’épouse de Carmelo Ciuro. Celui-ci est un œnophile averti et un caviste reconnu après avoir été le chef apprécié du Chavignol, à Ottignies. Il est resté Sicilien de cœur et de vins. Il n’est pas complètement étranger à la richesse du livre de cave de Guiseppe Santoro.