Pierre Marcolini. Voir site internet

Leonidas. Voir site internet

Jean-Philippe Darcis. Voir site internet

Arnaud Champagne, Rue de Virginal 6, 1460 Ittre. Site internet.

The Belgian chocolate makers, Rue Lebeau 7/11, 1000 Bruxelles. Site internet

Benoît Nihant, Rue de l’Estampage 6, 4340 Awans mais aussi Liège, Bruxelles, et Embourg. Site internet

Frédéric Blondeel, Rue de Ganshoren 39, 1081 Koekelberg. Site internet

Jérôme Grimonpon, Av. Coghen 2, 1180 Uccle. Site internet.

Laurent Gerbaud, Rue Ravenstein 2D, 1000 Bruxelles. Site internet

Legast, Rue de la Station 65, 7090 Braine-le-Comte. Site internet.

Neuhaus. Site internet

Vanessa Renard, Av. de la Chasse 227, 1040 Etterbeek. Site internet

