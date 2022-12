Quelles solutions après la mort de notre compagnon à quatre pattes ?

Pour la première, c’est souvent votre vétérinaire qui se chargera de prendre en charge la dépouille après avoir constaté le décès. Il existe également des entreprises agréées pour la collecte des animaux morts.

Si vous avez un jardin suffisamment grand, aucune loi fédérale n’interdit formellement le fait de creuser un trou pour enterrer la dépouille. Par contre, certaines communes ont un règlement plus strict. En général, il y a tolérance pour de petits animaux. Retenez ceci: pas de maison voisine à moins de 35 mètres du lieu d’inhumation, trou d’au moins 1m20 de profondeur et utilisation de chaux vive. L’enterrement hors de chez vous (bois, parcs...) est par contre strictement interdit.

Conserver les cendres dans une urne

Pour ce qui est maintenant de la crémation de l’animal, sachez qu’il existe en Wallonie quatre centres qui s’en occupent. Vous pouvez y amener la dépouille ou le centre vient la chercher chez vous, moyennant des frais supplémentaires. Pour l’incinération proprement dite, on part souvent sur un forfait de plus ou moins 50 €, puis un supplément suivant le poids de l’animal. Le maître pourra suivre sur place le dernier voyage de son ami et, éventuellement, ramener ses cendres chez lui. Cela au seul cas où il s’agit d’une crémation individuelle, la collective, moins chère..., ne permet évidemment pas cette attention.

Une mise en terre à partir de 200 euros

Vient enfin l’enterrement de l’animal dans l’un des cinq cimetières prévus à cet effet en Wallonie. Ici également, soit vous amenez la dépouille, soit quelqu’un vient le chercher chez vous. Outre les chats et les chiens, évidemment plus nombreux, beaucoup d’autres animaux dits de compagnie peuvent bénéficier de ce type de service (lapins, perroquets...).

"Pour le prix, on partira d’une base de 195 €, indique Manu Bataille, responsable du cimetière animalier de Harzé (Aywaille). Après, le prix grimpe souvent suivant la plaque commémorative demandée. On utilise ainsi de plus en plus la gravure au laser, qui reproduit par exemple la tête de l’animal..."