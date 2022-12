Nouvelle fonction indispensable pour WhatsApp - Planter des rosiers en décembre ? - Un chocolat plus noir et moins sucré pour la Saint-Nicolas

Je n’aime pas le froid. Mais j’aime bien l’hiver. Paradoxe ? Non pas vraiment. On peut aimer la chaleur et les paysages emplis d’une belle neige bien blanche. En fait, je ne suis pas difficile, j’apprécie toutes les saisons mais j’ai un faible pour cette période précise. On voit approcher une année nouvelle et j’espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui s’achève. Faire moins bien en 2023, ce sera difficile. Mais bon, on a appris qu’il faut s’attendre au pire en toutes circonstances. À l’heure actuelle, on n’est plus à l’abri de rien. Alors, je le redis une fois encore: profitons ! De notre famille, de nos amis, de nos collègues (j’ai la chance d’en avoir d’excellents), des bons moments à partager. De petits plaisirs comme une promenade ou un resto avec quelqu’un qu’on aime. De son jardin, sa terrasse ou son chalet. Profitons de tout. De suite. La vie est courte et on ne sait pas ce qui nous attend demain…

DANS L’ACTU

Prise en charge des AVC: 15 centres maximum et un plan de répartition très délicat

Tous les Wallons seront-ils égaux face aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) ? Ou plus exactement face au futur plan de répartition des 15 unités spécialisées ? Dans la province du Luxembourg, on a des craintes.

WhatsApp déploie une fonction indispensable attendue depuis une éternité

Il sera prochainement possible de s’auto-envoyer des messages via l’application WhatsApp, une fonction pratique et attendue qui permettra à certains d’arrêter de transmettre des mails et des SMS à eux-mêmes.

6 Belges sur 10 n’ont jamais osé demander une augmentation

Aborder le sujet, crainte de faire mauvaise impression… Faire la demande d’ une augmentation salariale ne semble pas évident pour tous les Belges, même s’il apparaît qu’un employé sur quatre a l’intention de demander une augmentation en 2023.

EN PRATIQUE

Vous avez des chèques repas, éco-chèques et chèques consommation périmés ? Vous pouvez les réactiver

La mesure concerne non seulement les titres-repas, mais aussi les éco-chèques et les titres de consommation, qui comprennent également la prime corona. Nos infos

Question jardin: peut-on encore planter des rosiers en décembre ?

Madame Juliette Monfrot de Liège souhaite arracher ses très vieux rosiers et les remplacer par d’autres, plus florifères. Elle se demande si c’est encore envisageable en décembre. La réponse de notre spécialiste en vidéo

COUPS DE CŒUR

6 restaurants wallons dans la liste des meilleurs restaurants du monde

Le célèbre classement des 1 000 meilleurs restaurants au monde intitulé tout simplement La Liste vient de dévoiler son palmarès 2023.

Un chocolat plus noir et moins sucré pour la Saint-Nicolas

Les consommateurs veulent moins de sucre et plus de qualité. Un changement qu’industriels et artisans du secteur du chocolat prennent bien en compte.

Biomimétisme: trois projets belges qui s’inspirent de la nature pour un avenir durable

Avec ses 3,8 milliards d’années d’expérience de l’évolution, la nature peut nous fournir des indications clés dans le domaine de la durabilité. En Belgique, de plus en plus de projets s’en inspirent.

Ces vers plats dont il faut enrayer l’invasion dans nos jardins

Un projet de détection des vers plats exotiques débutera en janvier. Pour tenter d’enrayer l’invasion d’espèces nuisibles à la biodiversité locale.

Pause-café

Participez à notre escapade printanière en Alsace

Échappées urbaines et escapades au cœur de la nature sont au rendez-vous de cet itinéraire de 4 jours en Alsace.

Au programme: Strasbourg, Colmar, villes incontournables, en passant par le vignoble et les coteaux alsaciens. Toutes les infos