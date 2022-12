À quelle fréquence faut-il laver son linge de maison ?

1. Linge de lit

La nuit, on transpire, et notre corps se débarrasse davantage de cellules mortes que durant la journée. Cellules dont se nourrissent les acariens qui prolifèrent dans nos intérieurs. Puis, il y a bien sûr toutes les bactéries et germes que l’on transporte constamment sur soi et qui se répandent sur notre linge de lit. Pour les éliminer, il est recommandé de laver ses draps, housses de couette et taies d’oreillers une fois par semaine. Une fois toutes les deux semaines sera suffisant si vous vous lavez le soir et que vous suez peu pendant votre sommeil. Pour les couettes et les coussins qui ne sont pas en contact direct avec votre peau, il est conseillé de les laver une fois par trimestre. Le matelas, lui, se contentera d’un lavage par an.

2. Linge de bain

Humidité, chaleur et hygiène font rarement bon ménage. Dans une salle de bains, souvent surchauffée en comparaison aux autres pièces, il faut être d’autant plus attentif aux serviettes et essuies qui, humides, pourraient devenir le terrain idéal pour le développement de bactéries. D’où l’importance de laver fréquemment votre linge de bain et de le faire sécher correctement après usage. Il ne s’agit pas ici de s’attarder sur sa durée d’utilisation mais plutôt sur sa fréquence. Un essuie de bain peut être employé quatre fois en moyenne avant d’être changé, un essuie pour les mains, tous les deux jours maximum… Pour le tapis, une fois par semaine devrait suffire.

3. Linge de cuisine

Enfin, il y a bien sûr tous les tissus qui contribuent à la propreté de votre intérieur : que ce soit pour faire la vaisselle, l’essuyer, ou nettoyer vos surfaces. Les torchons et loques doivent être lavés après chaque utilisation mais il n’est pas nécessaire de les faire obligatoirement passer par la machine au même rythme.