Question jardin : peut-on encore planter des rosiers en décembre ? La réponse de notre spécialiste en vidéo

En pots ou à racines nues?

Dans les jardineries il est de plus en plus difficile de se procurer des rosiers à racines nues. Si l’achat d’un rosier en conteneur peut se concevoir quand il est déjà en phase de végétation, il est préférable d’opter pour un plant à racines nues d’octobre à fin mars en évitant bien évidemment les périodes de gel ou de neige.

Le premier avantage d’un rosier à racines nues est son prix moins élevé qu’un rosier en pot. Si une plante à racines nues est plantée à la bonne période sa reprise est garantie à plus de 90%, pour peu que vous choisissiez des plantes de qualité.

Le sol a-t-il une importance pour les rosiers?

Il est important de savoir que les rosiers n’aiment pas les sols trop légers. Il ne faut donc pas les planter dans du terreau pur. Un mélange de bonne terre de jardin pour moitié et de terreau universel pour l’autre moitié constitue l’idéal.

Un rosier à racines nues ne doit pas rester hors sol trop longtemps. Si vous n’avez pas le temps de le planter tout de suite, il faudra le mettre en jauge.

Le trou de plantation doit être large et profond pour que les racines de la plante soient bien étalées. Le mélange qui comblera le trou sera bien tassé pour que la terre adhère bien aux racines et qu’il n’y ait pas de vide. Un arrosage copieux suivra et ce même si le temps est humide. Cet arrosage aidera la terre à se tasser et à adhérer aux racines.

Remontants ou pas?

Il règne encore une grande confusion! Un rosier remontant n’est pas grimpant mais un rosier qui peut fleurir à plusieurs reprises au cours de la saison. Un rosier non remontant ne fleurira qu’une seule fois, généralement en juin-juillet, mais de manière très abondante. La plupart des rosiers anciens sont non remontants.

Quels rosiers pour une belle bordure fleurie?

Si la bordure est suffisamment large, rien ne vous empêche de choisir des rosiers au port arbustif. Pour une bordure assez étroite, il faudra choisir des rosiers polyantha et floribundas aux nombreuses grappes de fleurs durant une très longue période.

Si vous aimez confectionner de somptueux bouquets, les rosiers hybrides de thé aux fleurs parfaites feront votre bonheur.

Enfin, pour donner un peu de verticalité, il est conseillé d’intercaler quelques rosiers tiges parmi les autres rosiers...