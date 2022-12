Le casque à conduction osseuse pour faire du vélo en musique et sans danger

Nous avons donc cherché les différentes solutions possibles pour pouvoir profiter des mélodies qu’on aime sans danger.

Si certains fabricants ont développé des casques de vélo avec un système audio intégré, ceux-ci ont cependant disparu du marché. Nous avons dès lors cherché ailleurs. Dans le milieu du sport, du running en particulier, nous avons trouvé les fameux casques audio à conduction osseuse.

Des tympans qui restent disponibles

On le sait, les tympans reçoivent naturellement les sons. Mais si vous voulez faire passer du son, vous pouvez aussi provoquer les parties osseuses de vos tempes et de votre mâchoire. Les microvibrations aboutissent à votre oreille interne (sans passer par le tympan) et le résultat est le même d’un point de vue qualité.

Au niveau de l’écoute cependant, c’est très différent puisque grâce à ce système, vos tympans restent disponibles pour écouter les sons environnants. Quelle bonne nouvelle pour les cyclistes en tous genres, les coureurs et les marcheurs.

Si sur Internet, il existe différents modèles de casque audio à conduction osseuse, on constate que la marque Shokz est leader en la matière. Nous avons testé le Shokz OpenrunPro, dernier né de la gamme et, par la même occasion, le produit le plus haut de la gamme.

Cette marque qui a vu le jour aux États-Unis s’appelait AfterShokz en 2012 et sortait alors son premier modèle de casque audio à conduction osseuse. Puis, avec beaucoup de ténacité, dès 2016, AfterShokz est devenu partenaire officiel de la England Athletics. À ce moment-là, le système de conduction osseuse était le seul agréé par les fédérations sportives.

Les évolutions se sont enchaînées et en 2021, AfterShokz est devenue Shokz. En moins de 10 ans, la marque est devenue leader sur le marché, avec des améliorations constantes.

Surprenant

Quand on prend ce casque pour la première fois, l’effet est surprenant. On le positionne à l’avant de l’oreille (pas dans l’oreille), alors que le cintre passe en bas de la nuque. La première écoute est bluffante, le son est très agréable et il est vraiment étonnant d’entendre l’environnement extérieur sans aucun parasite. On ressent véritablement deux canaux différents, un pour les bruits autour de soi et un pour la musique. Et aucun des deux ne prend le dessus sur l’autre.

Nous nous sommes déplacés dans différents contextes et jamais nos mélodies n’ont mis en danger nos trajets, qu’il s’agisse de rap ou même de rock bien fort. Les sons venants de l’environnement étaient toujours audibles très clairement.

Le côté pratique est aussi dans l’utilisation. Une fois le casque allumé, plus besoin de regarder ou appuyer. En seulement 10 minutes, on maîtrise la gestion du son et la manière de passer à la chanson suivante. Tout se passe par pression sur le casque et c’est très intuitif. Ce modèle, le OpenRun Pro, est étanche ce qui, les jours de pluie, est un bon atout. Avec cet accessoire, les parcours à vélo deviennent une succession de notes plus enchanteresses les unes que les autres, le tout en toute sécurité.