Si vous descendez régulièrement dans le Sud de la France, vous y êtes sans doute déjà passé. Vienne se trouve sur la mythique Nationale 7 (l’autoroute A), point de passage obligé entre Lyon et la Provence, en Isère. Et si les embouteillages de son centre-ville donnent envie de s’enfuir au plus vite, reste que cette ville, surnommée la "petite Rome", est un véritable musée à ciel ouvert qui vaut la peine d’être découverte.

Cette ancienne ville gallo-romaine abrite de nombreux vestiges de la civilisation romaine. Notre conseil: commencez votre séjour avec un café, installé en terrasse, pour admirer les colonnades du temple d’Auguste et de Livie, le seul temple romain qui subsiste encore en France.

2 Ses vestiges

Avec pas moins de quinze sites historiques, Vienne se découvre en se baladant. Pour comprendre l’importance de cette ancienne cité gallo-romaine, point charnière de commerce longé par le Rhône, faites un premier arrêt sur le site de Saint-Romain-en-Gal, pour découvrir les vestiges de la ville (thermes, artisanats, tavernes…) et son musée.

Ne ratez pas le musée archéologique Saint-Pierre, où les nombreuses œuvres sculptées nous plongent dans l’histoire romaine. Prenez de la hauteur et gravissez les 235 mètres pour découvrir la plus belle vue panoramique sur Vienne: le Belvédère, qui domine le théâtre antique, salle de spectacle depuis l’antiquité, rénovée, qui accueille le festival international "Jazz à Vienne".

3 Le marché

Chaque samedi matin, le centre-ville de Vienne se transforme en piétonnier pour faire place au Grand Marché. Avec ses 6 km de linéaires et ses 400 intervenants, c’est le second plus grand marché permanent de France. L’occasion de découvrir la ville, sans les voitures, mais aussi de faire le plein de produits locaux et d’y acheter légumes, viandes, poissons, fromages ainsi que d’autres produits non alimentaires comme des vêtements et articles de maison.

Si vous y allez à l’aube, vous y croiserez sans doute deux grands Chefs de la région (voir ci-contre), qui y font leurs emplettes matinales, avant de s’arrêter boire un café au Bar du Temple (c’est tout un rituel). Pour les bonnes affaires, direction la place à la bassine.

4 Oenotourisme

La ville de Vienne fait partie de l’agglomération de Vienne-Condrieu. Les amateurs de vin en repartiront (plus que) ravis, puisqu’on y retrouve des pépites comme l’AOC (appellation d’origine contrôlée) Condrieu, l’AOC Côte-Rôtie et l’AOC Saint-Joseph. Prenez le temps de visiter l’un des vignobles du coin pour y faire une dégustation, comme celui de Mouton Père et Fils.

Le domaine exploite des parcelles en AOC Condrieu et Côte-Rôtie, cultivées en "chaillés", soit en terrasses. Impossible de mécaniser la culture tant les pentes sont abruptes. C’est à la force du poignet que le travail s’effectue, avec un savoir-faire hérité de l’ingénierie agraire des Romains, pour produire ces vins de caractère reconnus dans le monde entier.

5 Gastronomie

Sur place, découvrez la cuisine du Chef Philippe Girardon, au Domaine de Clairefontaine (*). Le Meilleur ouvrier de France de 1997 livre une cuisine délicate, complexe et délicieuse. Son job: "Sélectionner les plus beaux produits de notre beau pays, les travailler et les magnifier pour vous régaler", dit-il avec générosité. Dans le centre, direction la Pyramide (**) dirigé par Pascale et Patrick Henriroux.

Le plat phare: la Crème soufflée de homard au caviar. Son secret ? "Une équipe de passionnés et des produits de qualité de la vallée du Rhône." Cette année, l’établissement célèbre 200 ans de gastronomie. Ce lieu emblématique a compté en son sein Fernand Point, le premier Chef à obtenir 3 étoiles Michelin en 1933.

Envie d’en apprendre davantage sur l’histoire des vignobles et des vignerons de la Vallée du Rhône depuis l’Antiquité ? Direction l’espace muséographique du Caveau du Château, inauguré en 2020, à l’initiative de la famille Guigal. Ce nouvel espace musée de 500 m2 est consacré à l’Art des vignes. Les différentes salles racontent l’histoire des vignes, de l’œnologie et de la tonnellerie familiale du Domaine Guigal. L’espace dégustation permet de découvrir des vins grandes maisons de la Vallée du Rhône.

Plus d’infos: vienne-condrieu. com et isere-tourisme. com