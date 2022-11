Le resto de la semaine: Masu à Mons

Max et Sulli se sont rencontrés en travaillant pour Jean-Philippe Watteyne, au iCook aussi bien qu’au Bistrot. Ils sont aujourd’hui chez eux, dans leur resto de poche qui s’est installé dans la simplicité en gardant ses murs de briques et ses poutres anciennes.

Ils ont actualisé les lieux avec une fresque signée Hello, tout en couleurs et en géométrie, dans laquelle on pourra éventuellement deviner deux gros yeux. Et en avant la musique: hip-hop, reggae et electro donne au Masu une bande-son qu’on n’entendra pas partout.

Autre chose que de la salade

Marie et Simon établissent leur menu en picorant dans une courte carte de trois entrées, trois plats, un fromage et deux desserts, conçue pour satisfaire le végétarien aussi bien que l’amateur de viande ou de poisson. Marie choisit d’être végé pour un soir. Et ce sera tout autre chose que de la salade.

D’abord une réconfortante assiette de gnocchis, champignons et mousseline de butternut. Puis des bâtonnets d’un céleri-rave cuit entier au four, poêlés meunière dans un beurre noisette, servis avec du persil plat et du citron, rafraîchis par une salade de chicons, noix et pommes.

Simon est resté un carnivore. Il commence par des tenders (bâtonnets) de poulet, marinés et panés comme des nuggets, en une sorte de clin d’œil à la street food. Avec un pickles de légumes à la coriandre et une mayonnaise de poivron, oignon rouge, ail, paprika et cornichon. Ensuite un filet de porc, ponzu (voir ci-dessous) à l’orange et haricots blancs au vinaigre de riz. Au dessert: kiwi et glace à la vanille sur un baba pour elle, finger aux noisettes, chocolat et caramel au beurre salé pour lui.

Vins nature et micro-brasseries

Marie et Simon ont apprécié cette cuisine qui, sur une bonne base classique, joue et gagne avec les épices, les aromates et les piments d’ailleurs. On en retient surtout ses notes asiatiques mais les deux chefs, qui ont beaucoup voyagé, d’Argentine au Cambodge en passant par la Tanzanie, ne se fixent aucune frontière. Ils ne servent que des vins nature et assaisonnent eux-mêmes leur gin au curry et à la mangue.

Ils ne font confiance qu’aux bières saisonnières et originales de micro-brasseries locales, comme la Masu Vice boraine par exemple. Leur table décontractée est à leur image: atypique sûrement, parfois un peu rock and roll, pas vraiment déjantée mais presque.

Masu: rue d’Havré, 79, à Mons. Lunch à 30 et 32 €. Menu à 42 €. Fermé le dimanche, le lundi, le mardi et le mercredi midi. 065/ 95 28 94 – masurestaurant. be