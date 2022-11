Avec l’événement "La Magie de Noël", la féerie des fêtes de fin d’année s’empare de dix châteaux en Belgique, dont trois en Wallonie: le château de Corroy-le-Château (Gembloux), le château de Louvignies (Soignies), et le château de Deulin (Hotton). Pour l’occasion, les fastes demeures sont transformées en somptueux palais de Noël où les visiteurs viennent participer à une promenade théâtrale d’environ une heure.

Ceux-ci peuvent déambuler dans les salles du château par groupe, avec des départs différés tous les quarts d’heure. En compagnie d’un guide, les visiteurs sont invités à résoudre une mystérieuse intrigue. Et sous leurs yeux, le château prend vie. Une quarantaine de comédiens sur chaque site animent la promenade aux décors grandioses et effets lumineux fantastiques. Dans chaque château, le spectacle s’adapte aux lieux et à l’histoire du site historique. Une façon originale et féerique de découvrir le patrimoine belge. Humour et décors somptueux sont au rendez-vous. Attention: parcours aux nombreux escaliers marches, difficilement accessible aux PMR et poussettes.

Réservations: www.magiedenoel.be

2. Jouets et religion - Bastogne, au Piconrue - Du 2 décembre 2022 au 5 mars 2023

L’association des mots "jouet" et "religieux" suscite généralement l’étonnement… Comment peut-on jouer à quelque chose d’aussi sérieux que la religion? Pourtant, les jouets religieux ont été très courants dans nos régions et survivent aujourd’hui dans d’autres régions du monde, ou alors chez nous, sous une forme sécularisée... L’exposition "Jouer avec Dieu" invite à découvrir le lien si particulier qui unit deux mondes, a priori, éloignés: celui du jeu et de la foi. Divisée en différentes thématiques, l’exposition aborde le jeu sous toutes ses coutures: jeu par l’imitation, déguisements, jeux de société sur la Bible… Le parcours offre également un temps de réflexion sur les valeurs de notre société ainsi que leur transmission via les jeux que l’on peut offrir aux enfants. L’expo s’articule autour d’objets issus d’une collection privée, ainsi que celle du Piconrue, musée de la Grande Ardenne, dédié à l’ethnologie, aux légendes, à l’art religieux et aux croyances populaires en Ardenne et Luxembourg.

www.piconrue.be

3. Saint-Nicolas - Namur, Delta - Le 3 décembre à 14h

Un peu partout dans le pays, le grand saint Nicolas se démène pour aller à la rencontre des enfants. Ce samedi (de 14h à 17h), il choisit le halage de Namur pour faire son entrée en bateau au niveau du Delta, se promener en fanfare, accompagné de jongleurs, sculpteurs de ballons... dans un grand cortège dans les rues du centre-ville.

www.namur.be

4. Expo Frank Pé - Liège, Grand Curtius - Du 18 novembre 2022 au 19 février 2023

Un véritable zoo s’est installé au Grand Curtius à Liège. Tigres, éléphants et bien sûr le Marsupilami sont à l’affiche de l’exposition "Frank Pé - Par-delà la bête". Elle propose un retour sur les 45 ans de carrière de l’artiste, spécialiste de l’art animalier et devenu une référence internationale en la matière, dédiés à la BD, l’illustration et la sculpture. Quelque 300 réalisations sont visibles.

www.grandcurtius.be

5. Goldorak - Bruxelles, Tour & Taxis - Du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023

"Goldorak XperienZ", consacrée au célèbre personnage de manga, a débarqué à Bruxelles, après avoir connu le succès à Paris et à Lille. Le célèbre robot est mis en vedette dans cette exposition immersive, tenue à l’occasion du 45e anniversaire de sa création. Grâce à des extraits originaux, jouets, produits dérivés, etc., les visiteurs découvrent comment a été créée cette série et l’influence qu’elle a eue auprès d’artistes contemporains.

www.goldorak-xperienz.com

7. Cinéma de Méditerranée - Bruxelles, Bozar, Cinéma Palace et Cinéma Aventure - Du 2 au 10 décembre

Rayon de soleil à l’approche de l’hiver, le festival Cinémamed prend place dans les salles de cinéma de la capitale. Avec plus de 60 films issus de 15 pays du bassin méditerranéen, cette 22e édition se consacre aux "Visages de la Méditerranée", faisant focus sur des personnalités atypiques et étonnantes. Séances jeune public et contées pour les familles ce dimanche.

www.cinemamed.be

8. Noélie au jardin du curé - Huy, presbytère de l’église Saint-Pierre - Du 3 au 18 décembre (week-end uniquement), de 14h à 18h

Depuis 24 ans, le curé de l’église Saint-Pierre à Huy crée des décors de Noël pour sublimer le presbytère digne d’un cabinet de curiosités et son jardin romantique. De la cave au grenier, des installations éphémères en tous genres, ainsi qu’une crèche monumentale napolitaine plongent les visiteurs dans un monde féerique et hors du temps pour cette Noélie au jardin.

0495/644 551 - www.huy.be