Difficulté: facile – Temps de préparation: 1 heure 10 minutes – Temps de cuisson: 50 minutes – Pour 4 personnes – Prix: bon marché

Notre recette

1. Préparation du potimarron rôti: préchauffez le four à 200 °C.

2. Lavez le potimarron, essuyez-le et coupez-le en 2. À l’aide d’une cuillère à soupe enlevez les graines et la chair filandreuse et coupez le potimarron en tranches.

3. Dans un grand saladier mélangez le miel, l’huile d’olive et le thym. Ajoutez les tranches de potimarron et couvrez bien chaque tranche avec ce mélange. Posez les tranches bien espacées sur une plaque, salez et poivrez. Enfournez pour 30 min, ou jusqu’à ce que ça soit bien tendre.

4. Préparation du crumble: mélangez du bout des doigts le beurre, la farine, la chapelure, le parmesan et les amandes en poudre. On obtient un mélange sablonneux, réservez au frais.

5. Beurrez légèrement un moule à gratin, disposez les tranches de potimarron les unes devant les autres. Couvrir avec le crumble. Remettre au four pour 15 à 20 minutes.

