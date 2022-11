pourquoi votre taux d’intérêt stagne à 0,11% ? – Des astuces pour booster sa mémoire au quotidien – Comment voyager en voiture avec un chien en toute sécurité – Assiettes intelligentes et connectées dans les maisons de repos

Coïncidence. Deux sujets "aison de repos dans nos coups de cœur de la semaine. Même si on n’a pas envie ou qu’on n’est pas pressé d’y entrer, force est de constater que celles-ci évoluent. Leurs responsables semblent avoir enfin compris que ce n’est pas en infantilisant les résidents qu’on les rend heureux et leur proposent donc maintenant autre chose que des jeux de société ou des programmes insipides de télévision. Certaines résidences pour seniors veulent se détacher de cette image qui les décrit comme des endroits où on se débarrasse de parents dont on ne sait que faire. Mais cette évolution est obligatoire si les résidences veulent subsister. À notre époque, on est" vieux " de plus en plus tard et beaucoup de choses sont mises en œuvre pour qu’on puisse rester chez soi le plus longtemps possible. Le défi, pour ce qu’on appelait encore il n’y a pas si longtemps des homes, est de taille prouver que l’on peut y être plus heureux, bien occupé, bien entouré que seul chez soi…

DANS L’ACTU

Compte épargne: pourquoi votre taux d’intérêt stagne à 0,11% ?

Certaines petites banques ont déjà remonté le taux d’intérêt de leur compte épargne. Mais les grandes ne semblent pas encore enclines à sauter le pas. Lire ici

Les clients Belfius, Amazon et Disney + visés par de nouvelles vagues d’arnaque par mail en Belgique

De faux courriers électroniques essaient de voler les données sensibles de toute une série de clients belges en ce mois de novembre 2022. Ces mails invoquent la fermeture de votre compte en banque Belfius, l’interruption de votre abonnement Disney +, la clôture de votre compte Amazon. On explique

Orange entend couvrir 40% de la population en 5G d’ici fin 2023 et 90% d’ici fin 2025

Orange entend couvrir 40% de la population belge à travers le pays en 5G d’ici la fin 2023 et l’ambition est ensuite d’atteindre 90 % de taux de couverture pour la fin 2025.

EN PRATIQUE

Des astuces pour booster sa mémoire au quotidien

La mémoire est une capacité fragile, souvent malmenée par le stress, la fatigue et la surcharge d’informations. Comment ne plus avoir l’impression de tout oublier ? Voici 8 conseils validés par un spécialiste.

Comment voyager en voiture avec un chien en toute sécurité

Que ce soit pour un long ou petit trajet, il y a des précautions à prendre pour voyager avec un chien. Les conseils d’une vétérinaire et d’un amoureux des chiens.

Nos conseils pour faire fleurir et refleurir une amaryllis

Mademoiselle Isabelle Gratier de Bruxelles aime les amaryllis mais ne parvient pas à les faire refleurir ! Elle nous demande des conseils.

Mon chat fait ses griffes sur les fauteuils: comment l’en empêcher ?

Les chats adorent s’attaquer aux fauteuils en tissu. Il n’y a pas de solution miracle mais il existe quelques astuces pour les protéger.

COUPS DE CŒUR

Assiettes intelligentes et connectées dans les maisons de repos

La dénutrition est un problème majeur dans les maisons de repos. Un chercheur de la Faculté agronomique de Gembloux a bourré d’électronique les assiettes de résidents pour analyser de manière très objective leur comportement alimentaire.

À 81 et 72 ans, ils se disent oui à la maison de repos: des noces dignement fêtées au Domaine des Rièzes et des Sarts (vidéo)

Jacqueline Dalmatius et Jacques Fontaine se sont dit " oui ", samedi. À 81 et 72 ans, l’amour de ces deux résidents du Domaine des Rièzes et des Sarts est le fruit d’une philosophie particulière à la maison de repos. Le reportage de Patrick Lemaire

La chasse aux odeurs corporelles: d’hier à aujourd’hui

Vous pensiez que sentir bon était une préoccupation du XXIe siècle ? Vous avez tout faux. D’ailleurs, pendant longtemps une mauvaise odeur pouvait très vite vous transformer en paria. Explication avec une spécialiste des odeurs et des parfums.