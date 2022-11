"À cultiver de préférence en basses tiges (environ 60 centimètres jusqu’à la couronne, à savoir les premières branches) sous nos latitudes et protégés des vents froids. Dans des situations fermées, genre cours de ferme ou jardin fermé en ville. Des caractéristiques similaires pour le pêcher."

2 Figuier

"Le prendre plus en buissons, l’adosser à un mur chaud et le cultiver en queue de paon, pour couvrir celui-ci, conseille Frédéric Droeven. Faire attention à nos étés secs. Cette année, chez moi, ils étaient plein de fruits au printemps. Mais avec la sécheresse, nous n’avons quasi rien récolté."

3 Kiwi

"C’est un fruit très rustique, explique notre interlocuteur. Je vends ça depuis des années. Il y a des plants, bien protégés, qui peuvent atteindre des rendements incroyables. J’ai un client qui en a mis en ville, dans une cour bien protégée. Il a déjà récolté 3 à 400 kg de fruits sur une saison."

4 Agrumes

En pleine terre, c’est non pour chez nous. "Orangers, citronniers… c’est tout à fait exclu pour le moment chez nous, intervient Frédéric Droeven. Faites-le en pots et rentrez les plants en hiver. Ce sont des plants qui ne supportent ni le froid, ni l’humidité persistante."

5 Vignes

On n’est pas vraiment dans l’exotisme ici. Les Romains en cultivaient déjà par chez nous. Mais on assiste quand même à un gros regain d’intérêt, que ce soit en façade ou en "champs", pour du raisin de table ou pour la vinification. Et avec des résultats très probants pour ce dernier aspect…

6 Asiminier

"C’est plus rare qu’on nous en demande, mais cela commence, explique le pépiniériste . Nous avons cet arbre qui nous vient d’Amérique du nord depuis maintenant 3 ou 4 ans. Il apprécie les étés chauds et humides et les hivers froids et secs. Et donne des fruits très parfumés."

7 Plaqueminier

Cet arbre donne le kaki, fruit que l’on retrouve généralement en Asie, mais qui est semble-t-il de plus en plus demandé dans nos pépinières. Riche en vitamines C et en fer, le kaki est doux et sucré lorsqu’il est mangé à maturité. Il est assez résistant au froid, mais a besoin d’étés chauds.