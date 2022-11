Figuiers, abricotiers, orangers apportent de l’exotisme aux jardins belges

"Ce n’est pas vraiment quelque chose de tout nouveau, tempère Frédéric Droeven, des Pépinières de Louveigné. De 2000 à 2010, lors de la première période de réchauffement avéré avec des hivers doux, on avait déjà vu apparaître pas mal d’oliviers ou de lauriers rouges (haies) chez nous. Mais là-dessus, on a eu trois hivers très froids autour de 2010. Jusqu’à – 22 degrés chez moi en 2012. La plupart de ces arbres sont morts. Ils n’ont pas résisté. Cela étant, c’est reparti maintenant…"

Adossement à un mur « chaud »

Plus que pour les variétés traditionnelles bien adaptées à notre climat, certaines précautions devront être prises avant d’opter pour des espèces exotiques, la première étant le choix proprement dit. "Il y a clairement des essences que je ne conseille pas, reprend notre interlocuteur. Nous ne sommes pas un pays tropical. Si vous envisagez de planter un avocatier par exemple, je vous dirai non. Mon frère, qui vit au Burundi, a un jardin avec une quarantaine de variétés de cet arbre. Mais ici, non. Demandez toujours conseil, sinon vous irez parfois vers des désillusions."

Même chose pour la "mise en terre" de l’arbre, prenez vos renseignements. "Il vaut généralement mieux adosser vos plants à un mur chaud, exposition sud, indique Frédéric Droeven. Vous ferez également très attention au sol: celui-ci doit être bien drainé, pour éviter les maladies ou la pourriture. Un terrain en pente, pour contrer la stagnation des eaux, est bien. Privilégiez un sol sablonneux, du gravier, pas d’herbage. Enfin, très important: faites attention à la déshydratation de la plante. Du vent combiné à du soleil, surtout dans le froid, cela constitue une combinaison dangereuse si vous oubliez d’apporter de l’eau à ces espèces."

Un hivernage avec de la lumière

Pour ce qui est des grands froids, notre spécialiste s’accorde une tolérance allant jusqu’à moins 15 degrés pour les variétés plus adaptées à des températures parfois négatives.

Et la neige ? "C’est une protection thermique bien plus efficace qu’un sol nu, termine-t-il. En attendant, quand c’est possible, n’hésitez pas à rentrer vos arbustes fruitiers (figuiers, citronniers…) en période de grand froid dans un endroit avec de la lumière, toujours avec le souci de fournir de l’eau à ces plantes, évidemment…"