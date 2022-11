Pourquoi devient-on accro aux sodas ?

D’ailleurs des études menées sur des rongeurs exposés aux deux substances démontrent que ces derniers ont tendance à préférer le sucre, dit-elle. "On s’est rendu compte que le sucre activait la même partie du cerveau addictive que la cocaïne, mais qu’il l’activait beaucoup plus fort."

Outre leurs aspects addictifs, les sodas sont surtout nocifs pour la santé. Pour commencer, le sucre est – on le sait – l’ennemi de la santé bucco-dentaire et entraîne des caries: en boire des litres par jour n’est donc pas une bonne idée. Mais nos dents ne sont pas les seules victimes potentielles du soda.

La maladie du soda

Connaissez-vous le NASH ? Cet acronyme anglais signifie "stéatohépatite non alcoolique", aussi connue sous le nom de maladie du foie gras ou maladie du soda. "Les sodas sont très riches en fructose. Ce sucre va être transformé en graisse et s’accumuler dans le foie. On a donc des enfants aujourd’hui qui ont un foie gras parce qu’ils boivent trop de sodas ou de jus de fruit – tout aussi sucrés."

Il démolit nos os

Outre les quantités de sucre non négligeables contenues dans les sodas, ceux-ci contiennent souvent aussi de l’acide phosphorique, prévient Catherine Gavage. "L’acide phosphorique nous déminéralise, il vide l’essence de nos os et entraîne des ostéoporoses précises. On l’a vu dans plusieurs reportages, dans certains villages du Mexique où le coca est moins cher que l’eau, les enfants sont en ostéoporose car ils consomment beaucoup trop d’acide phosphorique contenu dans les sodas." Flippant, n’est-ce pas ?

Le sans sucre est-il une solution ?

Pardon de vous décevoir, mais non, les sodas sans sucre ne sont pas l’alternative miracle puisque l’acide phosphorique est aussi présent dans la plupart d’entre eux.

En outre, les édulcorants qui y sont utilisés modifient la flore intestinale, souligne Catherine Gavage. "Et ce déséquilibre du microbiote peut faire grossir ! On voit que certaines bactéries vont avoir une tendance obésogène (qui favorise le surpoids). Une étude a montré que lorsqu’on prenait des bactéries de souris obèses et qu’on les transplantait chez des souris maigres, ces dernières grossissaient ; pareil si on les transplantait sur d’autres souris obèses. Par ailleurs, il y a de plus en plus d’études qui font le lien entre aspartame et cancer…" Dès lors, à choisir, autant éviter.