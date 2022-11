Si enfant on transpire peu, ce phénomène augmente à l’adolescence avec les hormones, lorsqu’on est enceinte ou lors de la ménopause, en fonction de certains médicaments ou tout simplement en période de stress. Si la génétique influe aussi sur notre odeur corporelle, ce sont surtout la transpiration et la colonisation bactérienne qui s’y développe les responsables.

"Les bactéries vont dégrader la sueur, qui comporte des composés organiques comme l’urée. Toutes ces bactéries, à la surface de la peau, vont créer l’odeur. Vous pouvez avoir des personnes qui transpirent énormément et qui ne sentent pas du tout, et vous avez des personnes qui ont une transpiration quasi normale mais qui vont sentir beaucoup. Tout ça est un problème de colonisation bactérienne, que ce soit au niveau des pieds ou des aisselles", explique Françoise Guiot, dermatologue de Grez-Doiceau, dans le Brabant wallon.

2 Désinfecter et laisser respirer

Pour contrer la colonisation de bactéries qui provoque cette mauvaise odeur, une solution est de désinfecter les zones qui posent problème, explique la docteure Françoise Guiot. "Parfois, simplement en conseillant aux gens de se laver avec du savon Iso-Betadine, le problème est résolu. Après, on réutilise son produit habituel, en utilisant l’Iso-Betanine régulièrement – une fois par semaine – en entretien, pour éviter que la colonisation bactérienne ne se fasse."

Pour éviter les mauvaises odeurs, mieux vaut privilégier les matières naturelles, comme le lin ou le coton, qui laissent respirer la peau. Évitez donc les matières synthétiques qui provoquent "un effet sauna", et créent une zone humide qui favorise cette prolifération de bactéries, responsables de ces effluves malodorantes. Attention aussi: des aisselles épilées sentent moins !

3 Choisir un bon déodorant

Pour diminuer la quantité de transpiration des aisselles, il y a évidemment le déodorant. "Les sels d’aluminium, connotés pendant tout un temps comme toxiques, ont été totalement disculpés dernièrement", note notre spécialiste.

"Ils fonctionnent en bouchant les pores à cet endroit. Ce qui n’est pas grave puisque la transpiration peut continuer à se faire partout ailleurs au niveau du corps. Ce n’est pas du tout un problème de supprimer la transpiration sur quelques centimètres carrés. En outre, dans les déodorants qui contiennent du sel d’aluminium, souvent, vous avez des agents un peu désinfectants, antiseptiques, qui vont faire en sorte que la prolifération bactérienne des endroits traités soit moins importante."

N’hésitez pas à désinfecter les zones qui posent problème. Les sprays vous irritent ? Tournez-vous vers des rollers ou des sticks de pharmacie. "On réalise aussi des injections de botox au niveau des aisselles pour ceux qui transpirent beaucoup: ça marche super bien, ces personnes ont les aisselles sèches pendant cinq à six mois." Mais c’est un budget: comptez 300-350 euros, deux fois par an.

4 Les pieds

Vous avez presque peur d’enlever vos chaussures, tant l’odeur qui en sort pique au nez ? Encore une fois, tout est question de bactéries. "On va conseiller de porter des chaussettes en coton, plutôt qu’en laine, pour laisser respirer le pied. Ce que l’on peut faire c’est nettoyer les pieds avec par exemple un savon Iso-Betadine. Ça marche super bien !"

"On peut aussi, et ça peut paraître bizarre, utiliser des crèmes au chlorure d’aluminium, le soir pendant quelques jours: ça diminue considérablement la quantité de sueur. Les injections de botox dans les pieds, on ne fait pas trop car ça fait super mal, s’exclame Françoise Guiot. Notez que les personnes qui transpirent beaucoup sont plus sujettes l’hiver, quand les pieds sont froids et humides, à avoir des engelures." Un risque qu’il est donc possible d’éviter.

5 La mauvaise haleine

Que faire lorsque l’odeur pestilentielle émane de votre bouche ? Commencez par consulter un dentiste pour vérifier votre hygiène bucco-dentaire. "Si le problème est buccal, la mauvaise haleine (l’halitose) est souvent causée par la présence de bactéries. Il s’agit souvent d’un problème de brossage au niveau des dents, des gencives ou de la langue – qu’il ne faut pas oublier de brosser", explique Carole Lemaire, dentiste spécialisée en endodontie, à Sprimont.

"Il peut s’agir d’un problème de paro dontite ou carieux" Privilégiez la brosse à dent électrique bien plus efficace, sans oublier le fil dentaire ou les brossettes interdentaires, rappelle-t-elle.

Un bain de bouche sera conseillé si nécessaire. "Mais l’halitose n’est pas toujours d’origine dentaire, ça peut aussi être causé par un problème gastrique, rénal ou au niveau des amygdales etc. Tournez-vous vers votre médecin généraliste qui vous conseillera alors un spécialiste." Le tabagisme et certains aliments causent aussi l’halitose.