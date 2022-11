On craque pour l’univers de Bababoo, lionceau malicieux, et ses copains: Vilma la baleine, Youki le singe, Pipa la fée lapine, Mali la luciole ou encore Lolo l’éléphant. Ces cinq personnages sont les héros de jeux destinés aux tout-petits, entre 18 mois et 4 ans. Puzzles, livres d’éveil et à jeux de doigts, figurines, jouets à tirer et blocs à empiler composent cette collection au design épuré et soigné qui séduira petits et grands.

bababooandfriends. com

2 Pour ceux qui s’ennuient

Au départ, L’ennui des après-midi sans fin aurait dû être une chanson. Mais Gaël Faye, son auteur, n’a jamais réussi à lui trouver la place qu’elle méritait sur l’un de ses albums. Si bien qu’avec l’aide d’Hippolyte, illustrateur, il en a fait un roman graphique qui raconte avec beaucoup de douceur et de poésie l’histoire autobiographique de ce petit garçon qui, privé de télévision et d’écran, a dû redoubler d’efforts et d’imagination pour occuper ses journées et enchanter son enfance.

L’Ennui des après-midi sans fin, de Gaël Faye, illustré par Hippolyte, éd. Les Arènes.

3 Pour les aventuriers

Élu jouet de l’année, ce centre de soins pour animaux Playmobil mettra toute la famille à l’ouvrage. D’abord les parents, qui devront le construire. Puis les enfants qui pourront laisser libre cours à leur imagination afin de se raconter des histoires avec pour trame de fond la savane. Les héros de leur récit pourront aller nourrir les animaux, contempler les perroquets ou encore prendre le large à bord d’une barque pour découvrir les environs. Un calendrier de l’avent, réalisé à partir de matériaux recyclés, vient compléter l’univers Wiltopia. Chaque fenêtre contient une figurine, une surprise à construire soi-même et qui trouvera parfaitement sa place ensuite dans ce décor animalier.

Playmobil Wiltopia 71007, centre de soins pour animaux et Wiltopia, calendrier de l’Avent 71006.

4 Pour développer ses sens

Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et commander à saint Nicolas des jouets qui stimuleront aussi l’imagination de vos enfants ? Ce zoo en boîte met les enfants au défi d’empiler les cubes comme sur la carte. Vous pouvez aussi initier vos tout-petits, à partir de 1 an, au cache-cache en faisant disparaître des petits bonshommes magnétiques sous des balles métalliques. Elles peuvent aussi former un petit train pour un plaisir sans fin.

Zoo en boîte, My First Hide&Seek et My First Wobbly Cars. Plus d’infos via gamesbysmart. com