Soit on le fait petit à petit, en diluant le soda dans de l’eau pétillante ou plate ; soit on la joue plus radical et on arrête d’en boire du jour au lendemain. "En général, ces personnes ressentent des difficultés pendant une ou deux semaines, et puis c’est fini parce que ce n’est plus une drogue." Encore faut-il avoir la force de caractère. Pour les enfants, c’est une autre paire de manches. "C’est plus compliqué puisque ce n’est pas leur choix, mais celui de leur parent. On peut donc essayer de diluer le soda pour diminuer les apports en sucre et l’habitude des saveurs très sucrées ou on peut basculer vers des boissons plus saines."

Des alternatives

Fait maison

De l’eau et des fruits, voici une alternative simple et efficace. "J’utilise une machine à eau pétillante et je rajoute dans l’eau des fruits congelés (framboises, myrtilles…), qui vont libérer beaucoup plus de saveurs que des fruits frais. Autre solution: faire une purée de fruits au blender et l’utiliser à la place du sirop." Et pourquoi pas une citronnade de type mojito ou gingembre-citron-menthe ou un thé glacé maison ?

En commerce

Avez-vous déjà essayé les boissons lactofermentées de type Kéfir ou Kombucha ? "On en trouve un peu partout maintenant, et ça peut être une alternative aux sodas car ce sont des boissons moins sucrées et vivantes, contenant des probiotiques bons pour les intestins." Les boissons aromatisées naturellement sont aussi une bonne alternative, mais attention à vérifier la quantité de sucre présente sur les étiquettes.

Quel sucre choisir ?

Si vous avez envie d’adoucir vos boissons maison, oubliez le sucre classique et l’aspartame, préférez-lui une petite dose de sirop de sucre de canne pour les boissons froides et le xylitol pour les boissons chaudes. "Le xylitol est extrait de l’écorce de bouleau: il a un pouvoir sucrant assez fort et n’est pas du tout mauvais pour la santé. Mais il ne se dissout pas dans l’eau froide."