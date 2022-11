Nos conseils pour faire fleurir et refleurir une amaryllis

Quelques petits trucs…

Pour une superbe floraison, il est conseillé d’acheter des bulbes de gros calibre. Entre la plantation et la floraison il faut compter 6 à 10 semaines. La patience est donc de mise. Pour profiter le plus longtemps possible de ces superbes floraisons, plantez plusieurs bulbes à 15 jours d’intervalle. Pour favoriser la formation des racines, il faut faire tremper le bulbe dans de l’eau tiède pendant un quart d’heure.

Il faudra ensuite choisir un pot approprié en respectant la règle suivante: entre le bulbe et la paroi du pot il doit y avoir juste la place de l’épaisseur d’un doigt. Les "amaryllis" aiment en effet être à l’étroit pour bien fleurir. Pour un excellent drainage, une mince couche de pierres de lave ou d’argile expansé au fond du pot fera l’affaire. Un terreau spécial ? Non, un terreau universel de qualité conviendra parfaitement. Attention: le bulbe ne doit être enterré que jusqu’à la moitié de sa hauteur.

Comment procéder pour le faire refleurir ?

Quand la floraison est terminée, il faudra couper la hampe florale à la base à l’aide d’un couteau bien tranchant ou d’un cutter. Il ne faut pas laisser le temps au bulbe de produire des graines étant donné que cela l’épuiserait. Une fois cette opération terminée, le pot sera placé dans un endroit lumineux où on laissera les feuilles se développer.

Les arrosages seront réguliers et tous les 10 jours on y ajoutera un engrais liquide "plantes d’intérieur". Dès que les gelées ne sont plus à craindre, le pot pourra prendre place au jardin. Il faudra attendre la mi-septembre pour voir le feuillage jaunir et se dessécher.

Vers la mi-octobre ou fin du mois, les feuilles seront sectionnées à la base. Le pot prendra alors place à l’abri du gel, au frais et au sec. Fin d’année, le bulbe sera extirpé de son pot. Les vieilles racines doivent être coupées. La replantation pourra alors se faire comme indiqué plus haut mais avec du terreau neuf, l’ancien étant complètement épuisé. Le bulbe fleurira un peu plus tard, généralement vers le mois de mars.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be

La plante de la semaine: le safran bâtard

Le vrai safran (Crocus sativus) est unanimement apprécié mais savez-vous ce qu’est le faux safran ou encore safran bâtard ? Il s’agit d’une plante appelée carthame ou carthame des teinturiers et de nom latin Carthamus tinctorius. De la même famille que nos bien connus asters, le faux safran est une annuelle pouvant atteindre 1 m de hauteur.

Les fleurs sont jaunes, orangées ou rouges et se montrent durant une longue période, de juillet à septembre. Le carthame apprécie le plein soleil et la sécheresse ne lui fait pas peur. Il pousse d’ailleurs très bien dans les sols pauvres et caillouteux mais par contre, on s’en serait douté, ne supporte pas l’humidité permanente.

Si la floraison est lumineuse, son feuillage gris vert n’a rien d’exceptionnel. Le carthame se multiplie exclusivement par semis en mars-avril. À noter que cette annuelle permet la réalisation de très beaux bouquets frais mais qu’elle convient aussi très bien comme fleur séchée. Attention: le carthame est parfois vendu comme du safran mais s’il colore bien les plats, il n’a strictement aucun goût !

Par contre, de ses graines il est possible d’extraire une excellente huile de table. Cette dernière est souvent recommandée dans les régimes diététiques parce qu’elle permet d’abaisser le taux de cholestérol. Et puis pourquoi "carthame des teinturiers" ? Simplement parce que ses fleurs colorent les tissus en un beau jaune doré…