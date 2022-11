Ces 26 et 27 novembre, partout en Wallonie

Pour clôturer la Semaine de l’Arbre, des distributions gratuites d’arbustes sont organisées dans une cinquantaine de communes wallonnes, ce week-end, aux côtés d’animations autour de la nature et du jardinage.

Cette action invite le plus grand nombre à acquérir de jeunes pousses pour les replanter et ainsi favoriser la préservation de nos espaces verts, en rappelant la nécessité de les préserver. Aubépine, sorbier, troène, groseillier, alisier et érable… une quinzaine d’espèces d’arbres indigènes sont donc proposées… soit quelque 120 000 plants, qui ne demandent qu’à prendre racine.

Et pour cette édition 2022, la haie est à l’honneur ! Utilisée pour créer des zones d’intimité dans les jardins ou simplement pour délimiter une propriété, protéger contre le vent, elle aide aussi à lutter contre l’érosion…

Mais la haie offre d’abord un atout pour la biodiversité en constituant un refuge pour une multitude d’animaux, de plantes et d’insectes. À elle seule, la haie représente un véritable écosystème favorisant le maintien et la dissémination des espèces. Elle participe de ce fait au maillage écologique qui enrichit nos paysages de sa diversité. À vos pelles !

2 Mémoire de Forêt

Du 25 novembre au 11 décembre, Château de Rixensart

Mémoire de Forêt, c’est une immersion visuelle et sensorielle au fil de la légende de la forêt et des sources du domaine du Château du Rixensart. Symbole de paix et de sérénité, le Château de Rixensart a abrité de nombreux grands hommes à travers les siècles. Mais d’où provient ce sentiment de plénitude ressenti en ses murs ? Et si ce lieu magique et fascinant dissimulait un secret bien gardé ? Spectacle envoûtant d’une durée de 35 minutes, le show en vidéo-mapping mêle artistes et effets spéciaux, pour un moment de magie en famille.

Aussi, du 25 novembre au 18 décembre, le château accueille un marché de Noël dans la plus pure tradition romantique au cœur de ce monument historique exceptionnel, magnifiant ainsi les cours intérieures illuminées de bougies et de feux de bois au milieu desquelles des artisans présentent leur savoir-faire dans une ambiance chaleureuse. Représentations à 18h, 19h et 20h.

www.noelauchateau.be

3 Féeries Grand-Place

Du 25 novembre au 1er janvier 2023, Bruxelles, Grand-Place

Les féeries des Plaisirs d’Hiver à Bruxelles sont de retour, avec le majestueux sapin de Noël, le marché, la grande roue et le traditionnel spectacle son et lumière. Étendu sur 360 degrés, il immerge les visiteurs de la Grand-Place dans une grande exploration musicale à travers le monde. Tous les jours dès 17h, plusieurs fois par soirée.

www.plaisirsdhiver.be

4 Textiles en récup’

Ces 26 et 27 novembre, Wallonie et Bruxelles

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (du 19 au 27 novembre), les opportunités et activités zéro déchet à tester ne manquent pas. Pour cette édition 2022, les textiles circulaires et durables sont à l’honneur. Parmi les animations proposées au public: l’atelier pour enfants et parents sur la vie d’un vêtement, ou encore la confection de décorations de Noël en textiles de récup’.

Infos: ewwr. eu

5 Journée des Familles

Le 26 novembre, Namur, Abattoirs de Bomel

Une journée pour les parents et les enfants jusqu’à huit ans pour se retrouver autour d’un atelier, un jeu de société, une histoire, un spectacle, une danse… Telle est l’invitation proposée par la Journée des Familles, tenue ce samedi aux Abattoirs de Bomel. Une journée festive, concoctée par les associations sociales et culturelles partenaires du Centre Culturel de Namur.

0473/27 64 81 – www.tccnamur.be

6 Fossiles et fictions

Du 25 novembre 2022 au 26 mars 2023, Louvain-la-Neuve, Musée L

Que nous révèlent les fossiles du passé ? Quelle place occupons-nous dans notre écosystème fragile ? Quelle empreinte laisserons-nous de nos civilisations, de nos déchets, de nos technologies ? Pour les petits et les grands, l’exposition Fossiles & fictions invite à réfléchir et emmène dans un passionnant voyage entre les origines de la vie et son devenir.

www.museel.be

7 Dinant en lumières

Du 25 novembre 2022 au 8 janvier 2023, Dinant

Durant un mois, Dinant va briller ! Cinq lieux emblématiques de la Ville s’éclairent, conviant les promeneurs à une belle balade lumineuse. Dinant Lumière annonce aussi un vaste programme de 60 animations festives, parmi lesquelles, quatre marchés de Noël, un marché médiéval, deux cortèges, des concerts, des spectacles pour petits et grands, des événements sportifs et de la musique.

www.dinant-lumiere.be

Le week-end prochain

Salon du vin

Les 2, 3 et 4 décembre, Court-Saint-Étienne, Pamexpo

Des centaines de fromages, vins et autres produits de bouche, français et belges principalement, se dégustent tout le week-end à Court-Saint-Étienne. Parcours initiatiques et conférences d’œnologie sont au menu de ce salon, mené par le médiatique sommelier Éric Boschman. L’occasion de faire le plein de mets et de douceurs à l’approche des fêtes.

www.salonduvinfloreffe.be

Mode enfantine

Le 4 décembre, Bruxelles, Musée Mode & Dentelle

Les enfants seront à la fête, samedi prochain, au Musée Mode et Dentelle, qui a concocté une journée spéciale faite de contes, de poupées en papier vintage, et bien sûr, de la visite de Saint Nicolas. L’occasion aussi de découvrir Kidorama, exposition dédiée à l’histoire de la mode enfantine, et de poser un regard sur la mode actuelle à la lumière des tenues d’enfants portées depuis 1820.

www.fashionandlacemuseum.brussels

Décoration

Du 2 au 5 décembre, Gand, Flanders Expo

Pour les adeptes d’une décoration rurale et chaleureuse, le salon Countryside rassemble quelque 260 exposants venus partager leur inspiration et leur savoir-faire avec des articles de décoration intérieure et extérieure, mais aussi des spécialités culinaires, de la mode, des outils de jardinage, de l’artisanat, et un village de Noël.

www.countrysidegent.be